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〈台股開盤〉海運股運價喊漲撐盤 2萬3關前怯場 衝高逾百點後翻黑

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-20 10:24

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〈台股開盤〉航運三雄重返榮耀 早盤漲逾百點越過週線。(圖：shutterstock)

美股科技股展開反彈，激勵台股今 (20) 日延續前一日攻勢，早盤開高後，最高來到 22977.56 點，上漲 129 點，進逼 2 萬 3 大關，但台積電按兵不動，甚至一度翻黑，拖累大盤走跌，盤面僅具運價喊漲的航運股及生技醫療股漲幅仍在 1% 之上，預估全日成交值量縮至 3100 億元。

早盤台積電 (2330-TW)(TSM-US) 表現持平，股價維持 1040 元上下；聯發科 (2454-TW) 上漲 5 元，漲逾 0.5%，來到 1290 元；廣達 (2382-TW) 漲逾 2%、鴻海 (2317-TW) 漲逾 2%、日月光 (3711-TW) 大致在平盤附近遊走。


長榮、陽明歐洲線運價喊漲，業界估平均漲幅至少 3 成，今日資金流入航運股，航運三雄部分，陽明 (2609-TW) 漲逾 4%、長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 漲逾 1%、而中櫃 (2613-TW) 漲逾 2%。

AI 類股部分，伺服器類股走勢強勁，華碩 (2357-TW)、英業達 (2356-TW) 均漲逾 1%、技嘉 (2376-TW) 於平盤上方遊走；光通訊部分，上詮 (3363-TW) 漲近 4%、聯亞 (3081-TW) 漲逾 2%。

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台積電1035-0.48%
聯發科1280-0.39%
廣達2962.07%
鴻海2061.23%
日月光投控155.50.65%
陽明784.42%
長榮237.50.64%
萬海96.63.54%
中櫃363.30%
華碩6270.80%
英業達49.81.22%
技嘉279.5-1.06%
上詮2103.96%
聯亞351.55.08%
台積電189.671.17%

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