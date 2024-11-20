〈台股開盤〉海運股運價喊漲撐盤 2萬3關前怯場 衝高逾百點後翻黑

美股科技股展開反彈，激勵台股今 (20) 日延續前一日攻勢，早盤開高後，最高來到 22977.56 點，上漲 129 點，進逼 2 萬 3 大關，但台積電按兵不動，甚至一度翻黑，拖累大盤走跌，盤面僅具運價喊漲的航運股及生技醫療股漲幅仍在 1% 之上，預估全日成交值量縮至 3100 億元。