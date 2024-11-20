〈台股開盤〉海運股運價喊漲撐盤 2萬3關前怯場 衝高逾百點後翻黑
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-20 10:24
美股科技股展開反彈，激勵台股今 (20) 日延續前一日攻勢，早盤開高後，最高來到 22977.56 點，上漲 129 點，進逼 2 萬 3 大關，但台積電按兵不動，甚至一度翻黑，拖累大盤走跌，盤面僅具運價喊漲的航運股及生技醫療股漲幅仍在 1% 之上，預估全日成交值量縮至 3100 億元。
早盤台積電 (2330-TW)(TSM-US) 表現持平，股價維持 1040 元上下；聯發科 (2454-TW) 上漲 5 元，漲逾 0.5%，來到 1290 元；廣達 (2382-TW) 漲逾 2%、鴻海 (2317-TW) 漲逾 2%、日月光 (3711-TW) 大致在平盤附近遊走。
長榮、陽明歐洲線運價喊漲，業界估平均漲幅至少 3 成，今日資金流入航運股，航運三雄部分，陽明 (2609-TW) 漲逾 4%、長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 漲逾 1%、而中櫃 (2613-TW) 漲逾 2%。
AI 類股部分，伺服器類股走勢強勁，華碩 (2357-TW)、英業達 (2356-TW) 均漲逾 1%、技嘉 (2376-TW) 於平盤上方遊走；光通訊部分，上詮 (3363-TW) 漲近 4%、聯亞 (3081-TW) 漲逾 2%。
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