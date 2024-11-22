向總行看齊！合庫銀238處響應「綠色辦公」規模為金融業之冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-22 17:16

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合庫銀行近年積極推動淨零綠生活政策，自 2022 年起總行大樓優先響應參與環境部「綠色辦公」政策，並積極推廣至全國辦公場所落實「節省能資源」、「源頭減量」、「綠色採購」、「環境綠美化」及「宣導倡議」5 大指標 35 項綠色辦公措施，累積共 238 處響應參與綠色辦公，為金融業之冠。

合庫銀行為營造綠色辦公環境，透過優先採用具環保標章、節能標章等產品，辦公修繕工程以 100% 使用綠建材為原則，並舉辦營業單位節電競賽激勵措施，鼓勵營業單位從工作日常落實節能減碳，110 年至 112 年國內營業單位減少用電量達 405.66 萬度，節電率為 14.18%，預估節省之碳排放量為 2,003 公噸 CO2e；除營業單位外，總行大樓節電亦達 145.02 萬度，節電率為 19.84%，預估節省之碳排放量為 716 公噸 CO2e，並於今 (113) 年獲頒「2024 臺北市零碳標竿獎」工商產業乙組優等獎、「第 6 屆國家企業環保獎」非製造業銀級獎等殊榮。

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為提升永續發展推動成效，合庫銀行近年也積極落實環境教育，培育員工落實友善環境的生活態度，除了定期發送 ESG 環境教育文宣及辦理環境教育訓練課程，並透過辦理淨山、淨灘、植樹行動與「合庫永續週」系列活動傳達環境教育理念，引導員工透過具體戶外行動，以及食、衣、住、行、育、樂、綠色購物等各面向落實綠生活行動。