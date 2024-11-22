台英能源對話促商機 英駐台代表：英國是風電先行者 願和台灣分享經驗

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-22 19:33

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英國在台辦事處與經濟部能源署昨（21）日在台共同舉辦「第 6 屆台英能源對話會議」及今（22）日舉辦「第 19 屆台英再生能源交流會議」，期透過雙邊官方實質對話及業界互相交流，進一步提升雙邊合作及產業商機。英國在台辦事處代表鄧元翰強調，在離岸風電領域，英國是先行者，希望和台灣持續分享經驗。

首先登場的是「第 6 屆台英能源對話會議」，主要針對「離岸風電政策」及「離岸風電專案融資」等議題進行交流。經濟部次長連錦漳開幕致詞時表示，雙方在促進綠能及落實減碳上有共同願景，為達成 2050 年淨零排放目標，經濟部持續推動二次能源轉型，期待與英方在能源政策上持續交流。能源署署長游振偉提及台灣離岸風電在 2023 年裝置容量已躍居全球第 7 位，並規劃 2026 年至 2035 年提供 15 GW 容量，擴大我國綠能發展。

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英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）表示再生能源與淨零碳排是去年簽署「台英提升貿易夥伴關係協議」的重要支柱，鼓勵雙方持續深化合作。他強調：「在離岸風電領域，英國是先行者，希望和台灣持續分享經驗。」今年 9 月底英國最後一座燃煤電廠關閉，使英國更接近 2030 年電力產業完全脫碳目標。希望再生能源的加速布局和碳定價引入，有助台灣未來幾年成功複製。

能源安全與淨零部能源外交處處長 Julie Scott 表示，為了應對氣候變遷，致力與國際間專業領域之合作確有其必要性。本屆會議將就臺英雙邊再生能源發展之機會與挑戰進行對話，並為來年進一步合作奠定良好基礎。

在離岸風電政策對話上，能源署組長陳崇憲分享臺灣第三階段離岸風電之挑戰與展望，英方能源安全與淨零部 Chloe Mccallum 再生能源差價合約資深政策主任及商業貿易部離岸風電局 Sandra Li 局長則分享英國第五、六輪離岸風電競標經驗。

另就離岸風電專案融資，英方出口信貸署全球信保啟辦團隊 Joanna Mobed 聯席主任分享離岸風電專案融資經驗，我方中國輸出入銀行國家融資保證中心廖上熙主任則說明臺灣離岸風電融資保證現況。現場就融資政策及金融領域合作相關議題進行熱烈討論。

而「台英再生能源交流會議」是雙方在再生能源領域重要交流平台，主要聚焦在「淨零政策與再生能源發展」、「固定式離岸風電運維」、「浮動式港埠設施及產業布局」及「電網穩定與儲能」等重要議題。

游振偉於開幕致詞表示，在全球加速能源轉型的浪潮下，台灣刻正持續建置風、光等成熟綠能，持續擴大多元綠能，以滿足未來我國企業綠電需求，促使在地產業供應鏈永續成長。台灣與英國在再生能源領域交流已經邁入第 19 年，期待與英方持續共同交流合作，開創兩國互利商機。

英國在台辦事處貿易投資署署長戴博享（Joel Derbyshire）表示英國政府上（10）月發布了產業策略綠皮書，擘劃潔淨能源為英國 8 大重點產業之一。他並恭喜我方上週完成離岸風電區塊開發第二期簽約，也表示台灣是英國在亞太地區最大的離岸風電市場，英國出口信貸署已協助建立 4 座離岸風場。