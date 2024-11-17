想當「澳」客嗎？合庫推澳幣3.66%高息定存 6個月賺2張澳洲來回機票

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-17 11:31

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全球央行陸續進入降息循環，澳洲因通膨仍高且勞動市場穩健成長，利率維持相對高點。合庫將於明 (18) 日推出「113 合優利 6」澳幣定存優惠專案，存澳幣 1 萬元 (含) 以上，年利率 3.66%。若存 10 萬澳幣（台幣 210 萬元） 6 個月約可賺 38430 元，相當於 2 張到澳洲伯斯的來回機票。

本檔專案期間 113 年 11 月 18 日至 12 月 6 日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達澳幣 1 萬元 (含) 後，即可享三個月年利率 3.66%、六個月年利率 3.66%。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀 APP、個銀、企銀、EOI 及臨櫃交易辦理。

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為落實綠色金融，減少碳排放，鼓勵民眾多利用數位金融服務，數位平台結購澳幣時，建議使用匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼 2 分優惠。另外，透過合庫 APP 申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述 4 種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。尚未開通合庫 APP 的朋友們，IOS 及安卓用戶，請分別至 APP Store 或 Play 商店搜尋「合作金庫」下載安裝。