公股金控永續資優生 合庫金獲BSI頒發「ESG永續發展領航獎」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-19 20:08

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氣候變遷加劇已是企業永續經營的嚴峻挑戰，合庫金控 (5880-TW) 將環境、社會、公司治理 (ESG) 因子納入日常營運及決策考量，以具體行動導入永續管理標準，並持續提升永續資訊揭露品質，加強與利害關係人溝通，合庫金控永續報告書與多項 ISO 認證均通過英國標準協會 (BSI) 查證，榮獲 BSI 頒發「ESG 永續發展獎 - 領航獎 (集團)」之最高榮譽，肯定合庫金控將永續落實至全集團的努力。

合庫金控積極呼應「公司治理 3.0 永續發展藍圖」、「上市櫃公司永續發展行動方案」，2023 年永續報告書依循 GRI(Global Reporting Initiative) 準則、臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」、「氣候相關財務揭露」（TCFD）框架及永續會計準則委員會（SASB）針對商業銀行發布的準則進行揭露，並符合證交所規範取得會計師確信與 BSI 中度保證，另 TCFD 揭露亦再度榮獲 BSI Level-5+：Excellence 最高等級認證，以確保資訊透明度及可信度。

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為因應多元且複雜的 ESG 議題並與國際接軌，合庫金控將經營策略、願景與永續目標深化為企業 DNA，導入多項永續管理標準，掌握國際趨勢並快速因應，包括 ISO14064-1 溫室氣體盤查、ISO 14001 環境管理、ISO 50001 能源管理、ISO 14046 水足跡、ISO 46001 水資源效率、ISO 14067 碳足跡、BS 10012 個人資料管理、ISO 22301 營運持續管理、ISO 27001 資訊安全管理等國際準則，並持續取得 BSI 第三方國際認證，除為落實永續發展奠定堅實基礎外，亦彰顯合庫金控對永續議題的堅持與重視，是打造組織韌性的最佳典範。