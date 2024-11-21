〈合庫金法說〉總資產破5兆創新高 EPS 1.04元 盈餘分配率30%至100%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-21 16:54

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合庫金控（5880-TW）今 (21) 日舉行 2024 年第 3 季法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，公布第 3 季營運績效，稅後淨利年增 8.24%，EPS 1.04 元，總資產首度破 5 兆創歷史新高；明年股利將持續考量當年度獲利狀況、健全經營政策並兼顧股東權益，將從可分配盈餘提撥 30% 至 100% 分配股東股利，現金股利不低於 10%，其餘為股票股利。

合庫金公布第 3 季營運績效，合併稅後淨利為 162.25 億元，較去年同期增加 8.24%，總資產為 5 兆 517 億元，較去年同期成長 8.50%。每股盈餘 1.04 元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為 8.55% 及 0.44%。

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集團獲利主體仍來自核心子公司合庫銀行，稅後淨利為 155.55 億元，年成長逾 1 成，全行總放款餘額及總存款餘額分別較去年同期成長 9.19% 及 7.16%，存放比 76.15%，逾放比率 0.17% 及備抵呆帳覆蓋率 678.06%，資產品質穩健，第一類資本比率及資本適足率達 12.93% 及 14.99%，符合金管會訂定 D-SIBs 2024 年底內部管理資本要求之標準。

針對明年股利發放政策，合庫主管表示，將依持續擴充規模與增加獲利能力，在兼顧相關法規下就可分配盈餘提撥 30% 至 100% 分配股東股利，其中現金股利不低於 10%，其餘為股票股利。股利發放將持續考量當年度獲利狀況、健全經營政策並兼顧股東權益。

業務推展方面，合庫銀行授信業務動能續揚，辦理六大戰略產業放款截至 9 月底放款餘額近 8,000 億元，排名第 2 名，另辦理中小企業放款截至 9 月底放款餘額逾 8,400 億元，位居第 2。

此外，子公司合庫銀行響應國際倡議，積極協助企業低碳轉型，亦致力提升信託服務品質，於 2024 卓越銀行評比中獲頒「最佳 ESG 獎」及「最佳多元信託獎」雙獎項。同時賡續推出各式信託商品，發展創新信託服務，再度榮獲第 3 期信託業推動信託 2.0 計畫評鑑四大獎肯定。

另素有「金融界奧斯卡獎」美譽之「台灣傑出金融業務菁業獎」成績揭曉，合庫銀行於各方激烈角逐下，勇奪特優及優等肯定，更為本屆唯一獲特優殊榮之公股銀行。

合庫金控集團齊力推動永續發展，囊括台灣永續能源研究基金會──「台灣永續行動獎」五大獎項，表現卓越。合庫金控自集團角度出發，訂定整體永續發展策略，使子公司充分掌握相關風險與契機，以「自身營運減碳成效」、「推廣提倡性別平等」及「舉辦弱勢機構公益活動」獲得 1 金 2 銀；子公司合庫人壽及合庫銀行則分別以「長照喘息照護」及「都市更新轉型」專案榮獲 1 金 1 銀。