合庫金深耕ESG 集團共獲TCSA台灣企業永續獎4大獎肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-20 19:07

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合庫集團 (5880-TW) 永續發展再下一城，今（20）日榮獲具有台灣永續奧斯卡之稱的「2024 TCSA 台灣企業永續獎」單項績效獎 4 項大獎：合庫金控以性別友善、幸福職場榮獲「性別平等領袖獎」；銀行子公司獲得「資訊安全領袖獎」，表彰持續完善資安治理、增進資安韌性及擴大防禦偵測量能之傑出成果；證券子公司秉持幸福企業之理念，致力創造多元且包容的工作環境，同時獲得「職場福祉領袖獎」及「性別平等領袖獎」兩項殊榮。

合庫集團致力打造友善健康職場，提供完善薪資福利與良好的職涯發展計畫，透過多元管道吸引優秀人才，並落實性別平等，強化徵才、育才、留才，不因性別差異提供不同待遇或造成任何形式的歧視，以建構性別友善職場。提供員工之福利制度多元且優於法令規定，如生育津貼、托兒補助等。

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截至 2023 年底止，集團女性比例達 59%，其中管理階層女性比例達 56%，各職級之性別比例亦達到平衡。除定期檢視現行制度、員工性別及薪酬比例外，合庫亦積極辦理性別平等教育訓練，訂定職場性騷擾防治政策，提供員工安全、友善、杜絕性侵害或性騷擾之空間。