新加坡加強打擊洗錢力道 中國有錢人正重返香港

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 16:39

由於新加坡加強審查用金錢換取居留權的情況，中國富人的資金正重返香港，今年香港財富管理資金開始回升。兩位私人銀行家表示，今年香港財富管理的收入出現兩位數成長，主要由中國客戶推動。

根據顧問公司 New World Wealth 跟移民諮詢公司 Henley & Partners 數據，今年香港料將迎來大約 200 位高凈值人士，百萬美元富翁睽違 5 年再次回流香港，主要得益於包括家族辦公室稅收優惠和簽證居留計畫在內的措施。私人銀行家、服務提供者跟保險公司也說，香港的財富管理業務正在回升。

這一情況與新冠疫情大流行期間有所不同，當時香港嚴格檢疫與政治動盪，造成中國富豪大量湧向新加坡，但如今香港情況好轉，加上新加坡日前發生一宗牽涉 30 億新加坡幣 (約 679 億台幣) 洗錢案影響，新加坡政府正修補家族辦公室的監管漏洞，並緊縮外資規定，造成情況出現轉變。

香港財政司司長陳茂波日前在部落格中指出，去年香港財富管理資產成長 2.1% 至 31 兆港幣，其中私人銀行資金淨流入增加三倍多至近 3900 億港幣，但 2022 年香港私人銀行和財富管理銀行的流入量則是下滑約 80%。

新加坡金融管理局在 4 月推出一個數位平台，以共用客戶資訊來打擊洗錢。自那時以來，香港一位服務提供者稱收到超過 15 個來自中國富人的查詢，尋求在香港設立或搬遷家族辦公室。他們表示，這些查詢中有一半已成為實際業務。

香港大學金融學教授陳志武表示，對於許多中國的億萬富豪來說，若新加坡像中國一樣進行更多的審查跟更嚴格監管，他們為何要去那，這些中國富人不喜歡政府任意干預或政府檢查或威脅他們的個人財富，這就是他們想將資金轉移出中國的原因。

陳志武還說，他知道一些億萬富翁已經「轉向」，將更多的家族辦公室業務設在香港，因為他們對新加坡的熱情已經減退。

在香港，私人銀行中國部門的業務有所回升，而新加坡同類部門的成長速度則放緩，這代表流向新加坡的資金減少。

今年 3 月，香港也推出「新資本投資者入境計畫」接受申請，申請人在香港投資最少 3 千萬港幣，並在香港連續居住至少 7 年以上，便可申請成為香港永久性居民。

此外，香港前年還針對高收入者和大學畢業生推出頂尖人才簽證計畫，該計畫正在取得成效，迄今批准超過 6.8 萬人申請。

來自中國重慶的科技工作者王先生便是其中一位成功申請到簽證的人。他說，擁有香港身分證可讓他更輕鬆地前往美國和其他地方工作。