今年來中國近1,300款遊戲獲批 數量已超過去年

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-22 09:34

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今年以來，中國遊戲版號穩定發放。數據顯示，2024 年 1 月至 11 月，已有 1,281 款新遊拿到版號，總數已經超過去年全年，其中 1,184 款為國產遊戲，97 款為進口遊戲。

據《證券時報》周五（22 日）報導，下半年以來，單月獲批版號數量維持在 100 個以上。

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國元證券表示，從供給側情況看，2024 年中國國內遊戲版號發放節奏保持穩定，政策端持續向好，版號正常獲批帶動大廠新品測試和上線進程，新遊開始貢獻業績增量，預計伴隨新產品周期開啟，遊戲業績有望進一步增長。

華源證券認為，目前遊戲行業最為核心的投資思路，仍然是新遊產品周期演繹，重視重點新遊產品的測試和上線時間，相關遊戲產品表現超預期，有望推動相關上市公司價值重估。

今年以來，中國遊戲市場銷售收入持續增長，累計收入已達到人民幣 2,681.16 億元，比 2023 年大幅提高。銷售收入在 8 月達到頂峰，為 336.40 億元，9 月仍維持在 300 億元關口之上。

《2024 年 10 月中國遊戲產業報告》顯示，10 月中國遊戲市場收入為人民幣 290.83 億元，較一年前攀升 14.4%。其中中國行動遊戲市場實際銷售收入 221.1 億元，年增 17.07%；中國客戶端遊戲市場實際銷售收入 55.85 億元，下降 0.73%；中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入 16.07 億美元，增長 29.42%。

全球遊戲商務公司 Xsolla 發布的《2024 年秋季遊戲行業報告》顯示，2024 年全球行動遊戲市場總收入預估將達到 987 億美元，中國市場將以 346 億美元的收入領先全球。

Xsolla 預測，2024 年至 2027 年，全球行動遊戲市場複合年增長率將達到 6.4%，到 2027 年市場規模將達到 1,189 億美元。