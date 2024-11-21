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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.29%，報4947.27點

鉅亨網新聞中心 2024-11-21 22:45


截至台北時間21日10:30，費城半導體上漲63.02點（或1.29%），暫報4947.27點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.44%
  • 近 1 月：-6.23%
  • 近 3 月：-6.01%
  • 近 6 月：-4.05%
  • 今年以來：+16.97%

焦點個股


費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領漲。萊迪思半導體(LSCC-US)上漲4.47%；輝達(NVDA-US)上漲2.34%；美光科技(MU-US)上漲1.86%；和康電訊(MTSI-US)上漲1.82%；科林研發(LRCX-US)上漲1.67%。

部分成分股表現相對疲軟，芯源系統(MPWR-US)下跌4.41%；格羅方德(GFS-US)下跌1.7%；博通(AVGO-US)下跌1.27%；科沃(QRVO-US)下跌0.94%；連貫(COHR-US)下跌0.83%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體4883.903-0.01%
萊迪思半導體50.9150.33%
輝達144.0512-1.26%
美光科技98.860.50%
和康電訊131.112.78%
科林研發71.462.01%
芯源系統557.41-0.47%
格羅方德42.040.91%
博通161.59-1.02%
科沃65.690.05%
連貫107.483.97%

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