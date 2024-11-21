盤中速報 - 費城半導體大漲1.29%，報4947.27點
鉅亨網新聞中心 2024-11-21 22:45
截至台北時間21日10:30，費城半導體上漲63.02點（或1.29%），暫報4947.27點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.44%
- 近 1 月：-6.23%
- 近 3 月：-6.01%
- 近 6 月：-4.05%
- 今年以來：+16.97%
焦點個股
費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領漲。萊迪思半導體(LSCC-US)上漲4.47%；輝達(NVDA-US)上漲2.34%；美光科技(MU-US)上漲1.86%；和康電訊(MTSI-US)上漲1.82%；科林研發(LRCX-US)上漲1.67%。
部分成分股表現相對疲軟，芯源系統(MPWR-US)下跌4.41%；格羅方德(GFS-US)下跌1.7%；博通(AVGO-US)下跌1.27%；科沃(QRVO-US)下跌0.94%；連貫(COHR-US)下跌0.83%。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大跌5.01%，報168.44美元
- 盤中速報 - Alphabet公司(A)(GOOGL-US)大跌5.03%，報167.13美元
- 盤中速報 - 迪爾(DE-US)大漲5.03%，報425.33美元
- 盤中速報 - 數據狗(DDOG-US)大漲5.46%，報142.84美元
上一篇
下一篇