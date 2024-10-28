信義房屋前三季EPS 2.09元 授權子公司30億額度內競標不動產開發案

信義房屋 (9940-TW) 今 (28) 日董事會通過 2024 年最新財報，2024 年第三季稅後純益 4.05 億元年增 18.39%，單季每股純益 0.55 元，前三季稅後純益 15.43 億元，年增 13.95%，每股純益 2.09 元。同時，信義董事會並通過授權在 30 億元額度內由子公司參與不動產開發競標案。