信義房屋前三季EPS 2.09元 授權子公司30億額度內競標不動產開發案
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-28 18:16
信義房屋 (9940-TW) 今 (28) 日董事會通過 2024 年最新財報，2024 年第三季稅後純益 4.05 億元年增 18.39%，單季每股純益 0.55 元，前三季稅後純益 15.43 億元，年增 13.95%，每股純益 2.09 元。同時，信義董事會並通過授權在 30 億元額度內由子公司參與不動產開發競標案。
信義房屋 2024 年第三季營收 29.58 億元，毛利率 23.78%，季減 8.04 個百分點，年減 4.99%，稅後純益爲 4.05 億元，季減 40.24%，年增 18.39%，每股純益爲 0.55 元。
信義房屋 2024 年前三季營收 103.83 億元，毛利率 29.04%，年增 2.75 個百分點，稅後純益爲 15.43 億元，每股純益 2.09 元。
今天信義房屋董事會並通過，授權在 30 億元額度內由子公司參與不動產開發競標案。
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