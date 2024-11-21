立隆電車用動能續強營運向上 泰國廠明年下半年量產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-21 19:36

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鋁質電容廠立隆電 (2472-TW) 今 (21) 日召開法說，董事長吳志銘表示，明年車用電子延續成長態勢，營運會比今年更好，因應客戶需求、分散生產風險，泰國廠預計明年下半年量產。

吳志銘認為，雖然因為美國政局變天，導致客戶覺得市場渾沌不明，但就立隆電本身來看，還是會成長，尤其是車用電子展望樂觀，其它產業來看，消費性電子也沒有太多驚喜，通信網路、工業、醫療等估持穩。

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吳志銘進一步指出，中國車廠近年積極推動在地化供應鏈，公司也因此受惠，除了取代部分日商產品，且近期有陸系供應商生產出了狀況，公司也因此迎來急單，目前車用產線滿載，車用營收比重從上半年 31%、第三季提升到 35%。

而因應川普當選後，可能衝擊全球供應鏈，對此，吳志銘直言，已經看到不少客戶要求 NCNT(非中國、非台灣) 生產的趨勢，為此，公司已在泰國佈局，預計泰國廠明年 6 月完工、下半年投產。