〈企業徵才〉42K薪實習搶才 信義房屋完善培訓 招募全時實習生

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-04 12:30

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信義房屋 (9940-TW)「全時實習生」計劃又來了。為培育不動產專才，信義房屋自 2016 年起針對大四下學期學生招募「全時實習生」，讓大專院校學生搶先探索房仲職場，享有正職同等福利保障及培訓。半年實習每月薪資 42K，高於最新新鮮人薪資調查的 35.5K，完成實習且通過考核不僅可無縫接軌正職，更加發 48K 獎學金，挑戰高薪實習。

信義房屋人資部表示，實習計畫內容多元，除實戰課程，更有豐富的客製化活動，包括參訪公司發展版圖、高階主管專業指導、信義房屋內部最高榮耀「信義君子」等資深前輩的交流分享，甚至是一日 ESG 志工活動，讓實習生在實踐過程中體會信義房屋的企業理念與社會責任的承諾。

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「全時實習生」計劃不限科系，大學就讀資訊工程學系的張博論在信義房屋永康勝利店實習後轉正，他表示，「不需擔心自己沒有相關知識，信義房屋培訓制度完善，店長及師父也都很願意教導。」

信義房屋永康勝利店經理李聿旌曾協助 25 位新人轉正、帶過 5 位實習生，手心向下毫不私藏培訓人才。身為 3 個孩子的爸爸，他把實習生都當成自己孩子，首先培養實習生懂得尊重別人；再養成專業能力、對客戶負責，建立正確的價值觀；接著幫助他們找到可以發揮的優點，帶給社會貢獻和價值，實現自己的夢想藍圖，這就是他帶領實習生最重視的三件事。

張博論表示，在信義房屋沒有感受到所謂的惡性競爭，不只是店長及師父，其餘前輩也都很樂於分享及協助，且信義房屋提供大量的學習資源幫助新人成長，包括新人訓練、各式線上與實體課程，例如每月新秀營，每次由不同店長主持，也會邀請標杆業務親臨分享，以淺顯易懂、寓教於樂的方式紮實學習，快速累積房地產專業知識，「他們真的很願意投入時間栽培新人。」

李聿旌肯定現今世代的學生資訊掌握度高，能快速上手數位工具，配合信義房屋數位轉型後推出的「TA3 系統」，實習生能發揮效率達成目標。張博論也分享當初使用「TA3 系統」的驚豔感受，它可以整合案源，以利業務隨時掌握最新資訊，看見路上有人賣房，系統上就能查到相關訊息，使開發變得更簡單，讓他更有信心接洽客戶。

網路上不少的實習經驗，多數討論淪為打雜工讀生，但信義房屋穩扎穩打，給足發揮舞台從做中學。實習期間，張博論一共成交了 6 位客戶，曾有個土地出售案，週邊地主多居住外縣市，難以取得聯繫，他實際走訪鄰里，挨家挨戶拜訪接洽，終於找到隔壁土地相連的在地地主，說明來意後有意願整合土地，爽快下斡旋，在師父葉芷寧陪同下順利完成後續洽談與成交，兼顧學習與服務品質，客戶亦感安心。

李聿旌樂見張博論從「實習生」成長為能獨立業務，「雖然他一開始進度較慢，店長能做的，就是等待與陪伴。每個人開花時間不同，要幫他們好好澆花。」