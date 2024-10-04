〈企業徵才〉42K薪實習搶才 信義房屋完善培訓 招募全時實習生
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-04 12:30
信義房屋 (9940-TW)「全時實習生」計劃又來了。為培育不動產專才，信義房屋自 2016 年起針對大四下學期學生招募「全時實習生」，讓大專院校學生搶先探索房仲職場，享有正職同等福利保障及培訓。半年實習每月薪資 42K，高於最新新鮮人薪資調查的 35.5K，完成實習且通過考核不僅可無縫接軌正職，更加發 48K 獎學金，挑戰高薪實習。
信義房屋人資部表示，實習計畫內容多元，除實戰課程，更有豐富的客製化活動，包括參訪公司發展版圖、高階主管專業指導、信義房屋內部最高榮耀「信義君子」等資深前輩的交流分享，甚至是一日 ESG 志工活動，讓實習生在實踐過程中體會信義房屋的企業理念與社會責任的承諾。
「全時實習生」計劃不限科系，大學就讀資訊工程學系的張博論在信義房屋永康勝利店實習後轉正，他表示，「不需擔心自己沒有相關知識，信義房屋培訓制度完善，店長及師父也都很願意教導。」
信義房屋永康勝利店經理李聿旌曾協助 25 位新人轉正、帶過 5 位實習生，手心向下毫不私藏培訓人才。身為 3 個孩子的爸爸，他把實習生都當成自己孩子，首先培養實習生懂得尊重別人；再養成專業能力、對客戶負責，建立正確的價值觀；接著幫助他們找到可以發揮的優點，帶給社會貢獻和價值，實現自己的夢想藍圖，這就是他帶領實習生最重視的三件事。
張博論表示，在信義房屋沒有感受到所謂的惡性競爭，不只是店長及師父，其餘前輩也都很樂於分享及協助，且信義房屋提供大量的學習資源幫助新人成長，包括新人訓練、各式線上與實體課程，例如每月新秀營，每次由不同店長主持，也會邀請標杆業務親臨分享，以淺顯易懂、寓教於樂的方式紮實學習，快速累積房地產專業知識，「他們真的很願意投入時間栽培新人。」
李聿旌肯定現今世代的學生資訊掌握度高，能快速上手數位工具，配合信義房屋數位轉型後推出的「TA3 系統」，實習生能發揮效率達成目標。張博論也分享當初使用「TA3 系統」的驚豔感受，它可以整合案源，以利業務隨時掌握最新資訊，看見路上有人賣房，系統上就能查到相關訊息，使開發變得更簡單，讓他更有信心接洽客戶。
網路上不少的實習經驗，多數討論淪為打雜工讀生，但信義房屋穩扎穩打，給足發揮舞台從做中學。實習期間，張博論一共成交了 6 位客戶，曾有個土地出售案，週邊地主多居住外縣市，難以取得聯繫，他實際走訪鄰里，挨家挨戶拜訪接洽，終於找到隔壁土地相連的在地地主，說明來意後有意願整合土地，爽快下斡旋，在師父葉芷寧陪同下順利完成後續洽談與成交，兼顧學習與服務品質，客戶亦感安心。
李聿旌樂見張博論從「實習生」成長為能獨立業務，「雖然他一開始進度較慢，店長能做的，就是等待與陪伴。每個人開花時間不同，要幫他們好好澆花。」
李聿旌店長跟師父葉芷寧更特別從台南遠赴台東參加張博論的畢業典禮。「一開始以為只是說說而已，沒想到他們竟在休假特意來參加我的畢業典禮，覺得很感動！」張博論感念店長與師父參與人生重要時刻，真誠相待，讓他更理解房仲工作的真諦與價值。信義房屋致力於培育優秀房仲人才、營造友善職場環境，招募全時實習生詳情，均可上信義房屋人才招募網頁查詢。
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