外資今年以來賣超上櫃股票800億創新高 半導體股營收成長、獲利衰退同為第一

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-20 17:34

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櫃買中心今（20）日公布上櫃公司今年前 3 季營收及獲利資訊，不含未於期限內完成公告申報的大略 - KY，831 家上櫃公司前 3 季營收約新台幣 2 兆 187 億元，年增 6.89%，櫃買中心副總經理李淑暖表示，半導體股營收成長近 9 成累計達新台幣 359 億元，雖為累計營收成長第一名，也是今年累計獲利衰退第一。

上櫃公司 831 家應公告申報 10 月自結營收，除大略未於期限內完成公告申報外，其餘 830 家已全數完成。上櫃公司 10 月累計營收合計 2 兆 2481 億元，年增約 6.89%。

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根據櫃買中心統計，今年累計截至 11 月 19 日，上櫃股票外資賣超達新台幣 800.28 億元，賣超足足比 10 月底 (130.73 億元）增加近 670 億元。

李淑暖說明，觀察自今年 3、4 月起，外資即有明顯的大幅賣超，主要是因半導體類股即佔總成交金額 3 成有關，半導體股成長近 9 成累計成長達新台幣 359 億元，受利率、匯率的影響，國際形勢，近來包括美國大選，亦對台股及上市櫃企業有影響，這些國際因素櫃買中心都有持續關注，她強調，上櫃公司基本面普遍良好，包括興櫃的 IPO 公司，因 AI 需求的帶動，伺服器、散熱類股營收都有穩定成長。

上櫃公司今年前三季營收獲利增加的是建材、文化創意跟居家。至於獲利衰退的三大產業，依序是半導體、其他電子業及電子零組件。半導體產業營收因為 AI 需求挹注表現良好，雖然獲利衰退第一，但也是累計營收第一名。第二類是其他電子業。像光洋科、萬潤、雙鴻等散熱、伺服器類股，還有自動化裝置等類股的業績都有大幅成長。

李淑暖說明，整體受到中國經濟問題、全球通膨影響，相較在海外的成本比較低，半導體業雖營收成長，但獲利則排衰退第一名。第二是光電業，正值產業轉型的過渡期，也在獲利上出現衰退。第三是塑膠工業，於去年逐步地轉投資，獲利有受投資損失所影響。