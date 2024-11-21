外資再提款263億 倒貨聯電、鴻海各逾2萬張 法人對作玉山金

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-21 18:00

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輝達 (NVDA-US) 財報未能滿足市場期待，台股今 (21) 日連帶走弱，終場跌 132.7 點或 0.58%，以 22555.66 點作收，成交量縮至 3486.92 億元。外資今天再提款 263.52 億元，聯電與鴻海雙雙被砍出超過 2 萬張，不過買超玉山金最多，達 3.1 萬張，與投信對作。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資連 2 賣，今天在賣超 263.52 億元，自營商同站賣方，賣超 18.16 億元，投信則獨站買方，買超 85.64 億元，三大法人合計賣超 196.05 億元。

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外資今天最青睞玉山金，買超玉山金 3.1 萬張，也加碼陽明 1.5 萬張，長榮航 1.4 萬張，大成鋼 9683 張，新光金 8125 張，鴻準 7283 張，中信金 6764 張，長榮 4613 張，金寶 4368 張，英業達 4264 張。

聯電、鴻海雙雙成為外資今天重點減碼對象，賣超聯電 2.8 萬張，鴻海 2.1 萬張。另外，也減碼臺企銀 2 萬張，華航 2 萬張，遠東新 1.6 萬張，上海商銀 1.3 萬張，永豐金 1.3 萬張，台積電 1.2 萬張，寶成 1.1 萬張，兆豐金 9496 張。

投信今天買超方面與外資上演你丟我撿，大舉敲進華航 3.9 萬張，也買超遠東新 2 萬張，寶成 1.7 萬張，臺企銀 1.6 萬張，聯強 8503 張，聯電 8026 張，上海商銀 7067 張，潤泰全 6470 張，正新 6423 張，英業達 5211 張。