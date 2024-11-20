外資賣超312億元 狂倒鴻準逾4萬張 與投信操作航空雙雄不同調

台股今 (20) 日終場失守五日線，收在 22688 點，下跌 160 點，外資繼昨日買超後今隨即反手調節，其中，鴻準因母公司鴻海公告調節持股，被外資狂倒 4 萬張，成為外資賣超榜首，但對航空雙雄操作不同調，買超長榮航 2.1 萬張、賣超華航 2.4 萬張。