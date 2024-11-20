外資賣超312億元 狂倒鴻準逾4萬張 與投信操作航空雙雄不同調
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-20 19:46
台股今 (20) 日終場失守五日線，收在 22688 點，下跌 160 點，外資繼昨日買超後今隨即反手調節，其中，鴻準因母公司鴻海公告調節持股，被外資狂倒 4 萬張，成為外資賣超榜首，但對航空雙雄操作不同調，買超長榮航 2.1 萬張、賣超華航 2.4 萬張。
三大法人今日合計賣超 291.31 億元，外資賣超 321.6 億元，自營商賣超 21.9 億元，雙雙由買轉賣，投信力抗賣壓、買超 52.19 億元，已連 3 買；期貨方面，外資小增空單 566 口，未平倉空單口數增加至 41885 口。
外資賣超瞄準鴻準進行提款，由於鴻海 (2317-TW) 昨日公告處分鴻準持股，引發市場熱議，今日隨即重挫跌停，外資也出脫 4 萬張，為外資賣超榜首，其他如台積電 (2330-TW) 與聯電 (2303-TW) 也成調節對象，合計提款逾 3.2 萬張，同時賣超華航 (2610-TW) 達 2.4 萬張。
外資買超則鎖定金融股與傳產股，買超長榮航 (2618-TW) 達 2.1 萬張，也持續加碼陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)，合計共 5.4 萬張，而中信金 (2891-TW) 因明年股利有機會上看 2 元，今日獲買 8.7 萬張，榮登外資買超首位。
投信與外資對作，投信大買華航高達 3.8 萬張，同時調節長榮航 7000 張；自營商則與外資同步青睞航運股，加碼陽明 1900 張。
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