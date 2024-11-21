〈陸股盤後〉商務部稱將提前謀劃明年汽車以舊換新接續政策 A股漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-21 16:30

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中國 A 股市場三大指數周四（21 日）收盤漲跌互見，商務部消費促進司宋英杰表示，將提前謀劃明年的汽車以舊換新接續政策。

滬指周四收盤漲 0.07% 報 3,370.4 點，深證成指跌 0.07% 報 10,819.88 點，創業板指跌 0.09% 報 2,265.87 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.6561 兆元。

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化工、鋼鐵、造紙、家電類股拉升，券商、食品飲料、紡織服裝族群上揚，石油、保險、釀酒、銀行類股走低。

商務部消費促進司二級調研員宋英杰周四在 2024 汽車金融產業峰會上表示，目前全國汽車報廢更新申請量、全國汽車置換更新申請量均已突破 200 萬份，累計超過 400 萬份，日均補貼申請量持續保持在高點，受此帶動 1～10 月全國報廢汽車回收量年增超過 50%。

宋英杰說，下一步，在繼續落實好已提出補貼政策和系列配套支持政策的基礎上，科學評估今年的政策成效，提前謀劃明年的汽車以舊換新接續政策，以穩定市場預期，持續完善汽車相關政策。

據《快科技》報導，中國主要有兩種新車購置補貼政策，一個是「汽車報廢更新」，另一個是「汽車置換更新」，不同的補貼政策，補貼金額不同。

民眾報廢國三及以下排放燃油車或 2018 年 4 月 30 日前註冊登記的新能源乘用車後，購買新能源乘用車，補貼人民幣 2 萬元；購買 2.0 升及以下排量燃油乘用車，補貼 1.5 萬元。

置換補貼政策，是指個人名下的機動車發生所有權轉移，並取得二手車銷售統一發票後，可享受各地置換補貼購車政策，各地的補貼標準也不完全相同。