〈陸股盤後〉中美將在瑞典舉行經貿會談 三大指數再創今年來收盤新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-24 16:30

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中國股市三大指數周四（24 日）收盤均再創今年來收盤新高，滬指站上 3,600 點，中國商務部新聞發言人周三宣布，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、中國國務院副總理何立峰將於 7 月 27 日至 30 日赴瑞典與美方舉行經貿會談。

中美將在瑞典舉行經貿會談，三大指數再創今年來收盤新高。（圖：Shutterstock）

滬指周四收盤漲 0.65% 報 3,605.73 點，深證成指漲 1.21% 報 11,193.06 點，創業板指大漲 1.5% 報 2,345.37 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8742 兆元。

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盤面上券商、有色、煤炭、醫藥、鋼鐵、房地產類股拉升。

中國商務部新聞發言人周三宣布，經中美雙方商定，何立峰將於 7 月 27 日至 30 日赴瑞典與美方舉行經貿會談。

中國商務部新聞發言人周三表示，中美雙方將按照兩國元首 6 月 5 日通話共識，發揮中美經貿磋商機制的作用，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，繼續就彼此關心的經貿問題展開磋商。

美國財政部長貝森特周二表示，下周他將在瑞典首都斯德哥爾摩與中國官員見面，屆時可能會敲定延長中國關稅期限。

美中雙方在 5 月中旬曾達成協議，暫時互相停止大部分高額關稅 90 天，以繼續展開貿易談判。這項暫停措施預定 8 月 12 日到期。

貝森特說：「現在我方與中國的貿易關係處於非常好的狀態。」

貝森特說，希望這次會談能觸及其他潛在共識領域，包括要求北京改善製造業過剩的問題，專注於建立一個以消費為主導的經濟。