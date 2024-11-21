川普引爆好萊塢逃亡潮！歐洲這小島推「1美元購屋移民」計畫在全美爆紅

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-21 10:19

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美國候任總統川普將在明年一月就職，但未上任就先引發好萊塢女星的逃亡潮，許多人甚至早在選前就明確表態，而義大利一個偏遠小鎮的「1 美元購房移民」專案也因此在全美爆紅。

現年 66 歲的電影女星莎朗 · 史東 7 月受訪時說：「我當然考慮在義大利買房，我認為目前這是一個明智的想法。這是我一生中第一次看到有人以仇恨和壓迫為競選政見。 」

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同月，現年 54 歲的女演員 Minnie Driver 告訴《泰晤士報》說，「在洛杉磯生活了近 30 年後，她將返回英國」，並稱無法想像自己生活在共和黨執政的州。

她還表示，儘管英國目前也經歷著一段政治動蕩時期，但對自己在英國前景感到更有希望。我更有希望了，「儘管英國國內存在分歧，但我們之間的關係似乎更加緊密。我們能夠談論它，我們為此而歡笑，不會因此掏槍。

熱門電視節目「The View」的知名女主持人琥碧戈柏在節目中多次表示，經常考慮搬出美國。「也許我該搬家了，我有能力搬家。」人氣女歌手 Cardi B. 近來也發文暗示她想離開美國。

就連近來跟川普變麻吉的馬斯克的變性女兒 Vivian Jenna Wilson 也加入這一行列，在川普勝選後宣布離開美國，「看不到自己在美國的未來。即使川普只在位 4 年，即使反跨性別的法規奇蹟般地沒有實施，那些自願投票支持這一切的人仍然不會馬上消失」。

正當全球許多國家都在思考如何看待川普再次當選美國總統時，義大利撒丁島的一個小鎮奧洛萊 (Ollolai) 卻嗅到潛在商機。

跟許多義大利農村地區一樣，奧洛萊長期以來一直努力吸引外來人口，以改變數十年來人口減少的窘境。為了讓小鎮更具吸引力，這裡以最低 1 歐元 (略高於 1 美元) 的價格出售當地破舊房屋。

該鎮更因為美國今年大選推出一個針對潛在美國移民的網站，提供更多的廉價住房，希望那些對大選結果感到不滿的人會蜂擁搶購其空置房產。

當地鎮長弗朗西斯科 · 哥倫布表示，該網站是專門為在總統選舉後吸引美國選民而創建的。「我們現在專門創設這個網站，以滿足美國選後搬遷需求。我們去年推出的數位遊民計劃的第一版已經完全針對美國人了。」

哥倫布說：「我熱愛美國，並堅信美國人是幫助振興我的社區的最佳人選。我們真的希望，而且會把重點放在美國人身上，但我們不能禁止其他國家的人申請，但美國人將有一個快速通道。 我們認為他們能幫助我們振興這個小鎮，他們是我們的王牌。」

哥倫布指出，奧洛萊鎮官網最近收到 38000 條有關房屋的資訊請求，其中大部分來自美國。「因此，我們真正想要創建的是迎合美國公民的平台，並將我們的各種專案整合在一起。」

奧洛萊現在提供三種等級的住宿方式，分別是為了某些潛在買家提供的免費臨時住所、需要翻修、價格為 1 歐元的住房以及價格高達 10 萬歐元 (約 10.5 萬美元) 可立即住進去的住房。