制裁無效？俄睽違兩年半再成歐盟主要天然氣供應國 緊追歐洲最大供應國挪威

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-21 16:29

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最新數據顯示，俄國 9 月成為歐盟主要的天然氣供應國，為 2022 年 5 月以來首見，俄國天然氣佔比達到 23.7%，8 月佔比為 16.54%。

出口成長使俄國在 9 月份成為歐盟的天然氣主要供應國，自 2022 年 5 月以來，俄羅斯首次處於領先地位，2022 年俄國天然氣佔歐洲天然氣進口量的 22.9%。

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《俄羅斯衛星通訊社》按歐盟統計局數據估算，歐洲企業 9 月從俄國購買價值 14 億歐元的天然氣，與 2024 年 8 月去年同期相比，多三分之一，其中大約 40% 是液化天然氣 (LNG)，60% 是經管道供應的天然氣。

根據《金融時報》此前報導，現在還在進口俄羅斯液化天然氣的歐盟國家主要有德國、法國、西班牙和比利時。

比利時布魯蓋爾研究所 9 月發佈的能源市場報告顯示，今年 4 月至 6 月俄國以 127 億立方公尺超越美國的 123 億立方公尺，成為歐盟第二大天然氣供應國，為近兩年來首見。目前， 挪威仍是歐盟最大天然氣供應國。

大宗商品數據分析公司 Kpler 指出，德國多家能源公司與俄羅斯簽訂長期合約，他們將俄羅斯 LNG 運往法國天然氣碼頭，再氣化後輸送到歐洲天然氣管線系統。這些公司表示，除非歐盟全面禁止俄羅斯天然氣，否則他們無法退出合約。