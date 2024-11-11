石破茂順利連任日首相 「脆弱少數內閣」內外挑戰嚴峻

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-11 15:47

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日本周一（11 日）召開特別國會，進行首相指名選舉，石破茂在決選投票中打敗最大在野黨黨魁野田佳彥，確定連任首相。

首相指名選舉依照先眾議院後參議院的順序進行，由於沒有任何政黨取得過半席次，因此第一輪投票中，所有獲得選票的人員均未獲得規定票數。

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最後由得票數位列前兩位，即自民黨總裁石破茂、最大在野黨立憲民主黨黨首野田佳彥，兩人進入決勝輪投票。最後石破以 221 票擊敗野田的 160 票，順利連任。

石破新內閣預計今晚出爐，由於在眾議院選舉中遭遇重大失敗，新內閣成為少數執政黨內閣，可能面臨更加嚴峻的政權營運挑戰。

外媒指出，石破新內閣「內外挑戰」皆大，對外要面保護主義的川普將再度執政，以及日本對中國、北韓的緊張關係加劇；對內要應對國內通膨居高不下的壓力。