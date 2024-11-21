彭博：烏克蘭首度發射英國「暴風影」長程飛彈 襲擊俄羅斯領土

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-21 09:30

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在烏克蘭戰爭爆發 1,000 天之際，據《彭博》周三（20 日）報導，一名匿名西方國家官員透露，烏克蘭軍隊首度發射英國「暴風影」長程飛彈，攻擊俄羅斯境內軍事目標。

一名匿名西方國家官員表示，俄羅斯在烏克蘭戰爭中部署北韓部隊，英國政府認為此舉是態勢升級，因此批准烏軍動用「暴風影」巡弋飛彈。

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英國首相施凱爾發言人不願對此正面回應。過去英國政府表示，烏軍可以在烏國境內使用「暴風影」，但數個月來英方已敦促美國許可將烏軍打擊範圍擴大至俄羅斯境內目標。

俄羅斯庫斯克州（Kursk）州長史米爾諾夫（AlexeiSmirnov）已證實烏軍對發射飛彈，俄羅斯網路也流傳民眾拍攝的飛彈攻擊影片及飛彈殘骸照片。

據倫敦《金融時報》報導，一名西方國家官員指出，在烏方這波行動中，「至少有一個」俄羅斯軍事目標遭數枚飛彈攻擊。

知情人士透露，西方國家官員在本周 20 集團（G20）領袖峰會期間討論了烏軍動用「暴風影」和法國「Scalp」長程巡弋飛彈的問題。該消息人士說，此舉是向北韓軍釋出明確信號。

值得注意的是，烏軍周二首次使用美製長程飛彈陸軍戰術導彈系統（ATACMS），襲擊俄羅斯布良斯克州（Bryansk）一處軍事設施，凸顯烏克蘭戰爭進一步升級。

據《彭博》周二報導，根據烏克蘭媒體《RBC Ukraine》的說法，一名烏克蘭軍方人士透露，烏軍發射 ATACMS 飛彈， 攻擊布良斯克州一處軍事設施。