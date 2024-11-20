棄股息搶債息！2檔ETF新兵年底報到 搶搭BBB級投等債高息末班車

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-20 18:36

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俄烏緊張局勢升溫，推升債券避險需求，根據 EPFR Global 截至 11/13 統計，整體債市出現連 47 週買超，其中美國投資等級債買超金額最多，今年以來淨流入規模高達 2560 億美元，相較非投資等級債的 469.5 億元，吸金程度整整超過 5 倍以上，更自 2022 年起連續 3 年呈資金淨流入現象，顯示美國高評等債券需求高漲，尤其是美國 BBB 級投資等級債，近來吸引不少追逐高殖利率資金追捧，新光 00970B 及統一 00966B 兩檔新兵也瞄準 BBB 級債掀搶錢熱潮。

新光 BBB 投等債 20+ ETF(00970B-TW) 經理人王韻茹表示，今年以來美國投資等級債券基金，出現連續 28 週買超紀錄，明顯超過非投資等級債的連 14 週買超，除高評等公司債具低違約率、低波動風險外，相對高殖利率的難得表現，也持續吸引資金青睞。

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根據彭博統計至 11/19 止，美國 10 年公債殖利率來到 4.4%，而美銀美林 BBB 級企業債券指數實際收益率更高達 5.41%，明顯優於美公債殖利率，且對照目前美國 S&P500 指數股利殖利率僅 1.24%。

投資人近期紛紛「棄股息」、轉向「搶債息」，預料 2025 年聯準會降息路徑不變下，今年底卡位「高息末班車」的債券投資人，有望先領息、等降息。