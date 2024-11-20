11月高息ETF吹降息風 2檔債券ETF殖利率擠進前五強

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-20 18:07

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市面上月配商品越來越多，觀察 11 月除息的月配 ETF，赫然發現，投等債 ETF 的配息率居然跟高股息 ETF 出現黃金交叉。

從月配型投等債 ETF 11 月配息表現前五強來看，年化配息率普遍都有站上 6%；反觀月配型股票 ETF 11 月配息表現前五強，前三名殖利率還有 7% 以上水準，第四名以後不到 6%。

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也就是說，11 月月配投等債 ETF 殖利率已經有 2 名選手可以擠進 11 月月配商品前五強的行列，跟月配高股息 ETF 的配息水準一起比拚，凱基 A 級公司債 (00950B-TW) 以 6.4% 的年化配息率在 11 月月配型投等債 ETF 中居冠，其次為大華投等美債 15Y+(00959B-TW) 6.3%。

市場法人觀察，隨著預期 2025 年企業獲利成長速度趨緩，台股殖利率面臨調降，在股市震盪可能加劇與企業現金股利配發可能縮水的疊加影響下，2025 年高股息 ETF 的配息來源 - 現金股利、已實現資本利得與收益平準金，可能面臨相較過去嚴厲的挑戰，在此情況下，高股息 ETF 的配息率可能已經不足以反映競爭力。

凱基投信表示，經歷兩年多頭，2025 年股市震盪可能加劇，加上股息水準下修機率高，具備相對固定收益特質的債券，可望吸引更多收益型投資人的青睞。