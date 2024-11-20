〈焦點股〉加密貨幣「漲」聲響起 00909笑納報酬三冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-20 13:03

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川普睽違四年重回白宮，讓幣圈的朋友相當開心，因為川普向來支持加密貨幣，這波熱潮同樣燒到相關供應鏈，具有高度關聯的台灣 ETF 國泰數位支付服務 (00909-TW) 連帶受惠，漲勢、成交量繳出好成績，今 (20) 日更重拾漲勢，勁揚近 3%。

近一步剖析各項數據，00909 的年報酬率、季報酬率、月報酬率，分別以 97.44%、29.76% 及 16.57%，奪下全台 ETF 報酬三冠王，表現更勝台灣掛牌的正 2 槓桿型 ETF。

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觀察美國比特幣 ETF 周二 (11/19) 盤勢，iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) 上漲 1.09%、Bitwise Bitcoin ETF(BITB) 漲幅達 1.1%、ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARKB) 上漲 1.02%、Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC) 也漲 1.04%，

00909 今年以來價格從 22.43 元飆漲到 34 元水位，今天盤中更觸及 34.81 元，單日盤中漲幅已達 2.87%，網友看了直呼「根本是 ETF 界的最狂飆股！」

ETF 達人點出，00909 的成分股近 6 成與加密貨幣直接相關，包括挖礦公司、交易所，以及半導體設備，如第一大成分股微策略，占比達 9.27%，即是全球持有最多比特幣的上市企業；此外，成分股也包含加密資產投資平台 Robinhood 羅賓漢、最大比特幣挖礦公司之一 MARATHON、美國最大加密貨幣交易所 (Coinbase)，和加密貨幣走勢息息相關，近一周受到題材發酵影響，11/13-11/19 成交均量突破 3800 張，在幣圈討論度也很熱絡。