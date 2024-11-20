〈焦點股〉加密貨幣「漲」聲響起 00909笑納報酬三冠王
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-20 13:03
川普睽違四年重回白宮，讓幣圈的朋友相當開心，因為川普向來支持加密貨幣，這波熱潮同樣燒到相關供應鏈，具有高度關聯的台灣 ETF 國泰數位支付服務 (00909-TW) 連帶受惠，漲勢、成交量繳出好成績，今 (20) 日更重拾漲勢，勁揚近 3%。
近一步剖析各項數據，00909 的年報酬率、季報酬率、月報酬率，分別以 97.44%、29.76% 及 16.57%，奪下全台 ETF 報酬三冠王，表現更勝台灣掛牌的正 2 槓桿型 ETF。
觀察美國比特幣 ETF 周二 (11/19) 盤勢，iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) 上漲 1.09%、Bitwise Bitcoin ETF(BITB) 漲幅達 1.1%、ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARKB) 上漲 1.02%、Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC) 也漲 1.04%，
00909 今年以來價格從 22.43 元飆漲到 34 元水位，今天盤中更觸及 34.81 元，單日盤中漲幅已達 2.87%，網友看了直呼「根本是 ETF 界的最狂飆股！」
ETF 達人點出，00909 的成分股近 6 成與加密貨幣直接相關，包括挖礦公司、交易所，以及半導體設備，如第一大成分股微策略，占比達 9.27%，即是全球持有最多比特幣的上市企業；此外，成分股也包含加密資產投資平台 Robinhood 羅賓漢、最大比特幣挖礦公司之一 MARATHON、美國最大加密貨幣交易所 (Coinbase)，和加密貨幣走勢息息相關，近一周受到題材發酵影響，11/13-11/19 成交均量突破 3800 張，在幣圈討論度也很熱絡。
市場專家進一步點出，川普在當選感言中提到現在將是美國的「黃金時代」，在政策上會帶來重大改變，而川普盟友懷俄明州共和黨參議員盧米斯，計畫在明年新國會就任後，推動出售部分聯準會黃金儲蓄，並建立 100 萬枚比特幣戰略儲備，這個舉動獲得川普支持，且川普在選前就曾表態，支持將比特幣納入戰略儲備，皆有利支撐比特幣多頭行情。
不過投資達人坦言，普遍來說多數投資人還是會擔心，加密貨幣的安全性及合法性，建議對加密貨幣有興趣的投資人，可以選擇有法人機構把關的 ETF，安全性更加，也不會錯過這波行情，只是仍要再三提醒，投資加密貨幣存在一定風險，投資前一定要先衡量自己的財務及抗風險能力，量力而為。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈焦點股〉中信金明年股利報喜 強漲3%創逾4個月新高
- 擔心川普當選後祭高關稅 投資人從中概股ETF撤出資金
- 期貨狂拉尾盤 正價差227點! 軋空行情正式啟動：創意、技嘉、00937B、00733、鴻海、保瑞、美時
- 〈焦點股〉川普概念ETF瘋漲 00909搭上比特幣熱寫掛牌新高