鴻海宣布加入OpenUSD聯盟 推動通用場景描述技術標準化

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-20 17:01

‌



鴻海 (2317-TW) 今 (20) 日宣布，加入 OpenUSD 聯盟 (Alliance for OpenUSD, AOUSD)，支持建構 3D 生態系統，促進全球各產業間合作，推動通用場景描述(Universal Scene Description, USD) 的標準化。

OpenUSD 技術由皮克斯 Pixar 所創建，是一種高效能的 3D 場景描述技術，提供技術人員在工具、數據和工作流程之間能優異順暢的運作。

‌



OpenUSD 聯盟則於 2023 年 8 月由 Pixar、Adobe、Apple(AAPL-US)、Autodesk 和 NVIDIA(NVDA-US) 在共同成立，致力於將 OpenUSD 建立為國際跨產業標準，通過技術發展藍圖的書面規範制定，進而達到兼容性最大化和更廣泛的導入、整合和實施。

鴻海數位長暨智慧製造平台負責人史喆表示，鴻海擅長的製造領域中，近年來整合越來越多的人工智慧 (artificial intelligence) 和數位孿生 (digital twins) 技術，因此需要更多的 3D 技術，能運用在製造場景中。

史喆表示，鴻海加入 OpenUSD 聯盟後，可以分享製造端的經驗，攜手更多合作夥伴以及客戶投入相關軟體技術的研發，並推廣開源共榮精神，加入 OpenUSD 聯盟代表鴻海對開源與創新的承諾。