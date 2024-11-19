鴻海入選經濟部大A+計畫 攜手輝達「Taipei-1」強化智慧醫療應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-19 21:08

‌



鴻海 (2317-TW) 今 (19) 日宣布，與臺中榮民總醫院、天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院攜手，入選經濟部「大 A+ 領航企業研發深耕計畫」，輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 超級電腦「Taipei-1」第二批通過名單，未來將使用最新 AI 超級電腦 NVIDIA Taipei-1，進一步強化集團於智慧醫療應用領域的 AI 技術佈局。

鴻海此次所使用的 NVIDIA Taipei-1 是排名全球第 38 名的 AI 超級電腦，搭載 64 台 NVIDIA DGX H100 系統，透過 NVIDIA Quantum-2 InfiniBand 網路架構串連，採用 64 NVIDIA OVX 系統。

‌



「Taipei-1」超級電腦搭載 256 個 NVIDIA L40 GPUs 每個 GPU 可提供超過一個 PetaFLOP 的 AI 性能，專為數位孿生、工業元宇宙及大型數據分析場景設計，高性能可支援鴻海進行巨量數據處理，並且運用於智慧醫院內的護理協作機器人場域模擬、及數位孿生醫療輔助診斷分析的深度學習訓練等應用場景。

鴻海 B 事業群暨數位健康總經理姜志雄表示，借助 NVIDIA Taipei-1 超級電腦強大的算力優勢，推動智慧醫療的落地應用，希望能夠為辛苦付出的醫護人員們分憂解勞、事半功倍，與合作夥伴共同推動全球產業數位化轉型，成為科技與醫療深度融合的最佳實踐代表。

展望未來，鴻海表示，將持續聚焦在 CoDoctor AI 生態系與護理協作機器人的設計開發，基於巨量醫學模型 (Large Medicine Model，LMM) 的架構成為顯著優勢，並致力於多模態數據研究與模型開發的設計應用，以推動精準健康與預防醫學及護理協作領域的進展。

鴻海利用 Taipei-1 OVX 與台中榮總共同設計開發的護理協作機器人數位孿生技術應用，建立醫院場域的 3D 模型，並配置協作機器人各項功能模組，如移動驅動、機械手臂、環境感測器、語音交互系統等，進行全方位的模擬測試。數據將被分析以優化機器人運行效率，並且提供改進建議，降低生產成本。