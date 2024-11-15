G7國家倒數第二！英國經濟Q3成長0.1%遜預期 工黨政府面臨挑戰

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-15 17:20

‌



英國國家統計局 (ONS) 今(15)日公布最新經濟數據指出，該國今年第三季國內生產毛額 (GDP) 季增 0.1%，遜於經濟學家預期的 0.2%，也低於第二季的 0.5% 成長率，這讓誓言提振經濟成長的首相施凱爾面臨挑戰。

此前施凱爾曾在競選活動上說，希望實現年度經濟成長率 2.5% 的目標，並成為 G7 中成長最快的經濟體，這是英國自 2008 年金融危機以來從未達到的目標。

‌



《衛報》報導，由於工黨第一份預算的不確定性和高利率打壓企業和消費者支出，英國經濟在 9 月為止一季走緩至近乎停滯的水準。英國 0.1% 的成長率在 G7 中排第六，高於義大利，但低於法國、德國和美國，法國、德國和美國分別成長了 0.4%、0.2% 和 0.7%。

英國央行 (BoE) 上周預估，施凱爾政府加稅預算將在一年內推動 GDP 成長 0.75 個百分點，決策官員也指出，工黨政府的財政計畫導致通膨預測上調。

英國財政大臣 Rachel Reeves 也對今日公布的 GDP 數字「不滿意」。她在接受媒體訪問時重申，經濟成長是新工黨政府的首要任務，並扭轉過去十年的糟糕表現。「我希望經濟成長能更強勁、更快地到來，並讓全國各地的家庭都能感受到。」

但籠罩在英國經濟前方的最大陰霾是，川普回鍋後恐引發新一波貿易保護主義浪潮。BoE 總裁貝利周四 (14 日) 向 Reeves 呼籲，若川普像威脅的那樣提高關稅，不要進行報復。

英國特許會計師協會經濟學主管 Suren Thiru 表示，BoE 現在看來「不大可能」在下月降息，通膨風險和日益增加的全球阻力恐阻止決策官員連續降息。

他指出，今日公布的數據顯示，英國經濟在秋季預算公布前就已經開始失控，因為商業和消費者信心疲軟導致第三季產出減弱，尤其是在 9 月。