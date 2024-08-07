大同冬山超高壓變電所儲能系統上線 每日可儲存逾7000戶用電量

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-07 17:40

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大同 (2371-TW) 今 (7) 日宣布，旗下大同智能承攬冬山超高壓變電所 (E/S) 儲能設備系統正式上線，並接受台電調度加入電力交易平台、順利完成電力饋線系統併聯，以及自動頻率控制 AFC 性能測試與性能驗證。大同說明，該儲能系統每日可以儲存電能 8.5 萬度，相當於 7500 家戶一天的用電量。

大同表示，冬山儲能案場占地約 1600 坪，容量 60MW，採用 25 台大同配電變壓器，配備 23 個貨櫃，每日可儲存電能 8.5 萬度，相當於 7500 家戶一天用電量。

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大同智能在 2022 年底以 26.25 億元標得該案，預計今年第四季完成剩餘 15% 的工程款認列，而該儲能系統配備的主變壓器，則由大同重電事業部得標承攬並裝置完成。

大同提到，冬山超高壓變電所儲能系統案，不僅提供頻率控制調頻服務，同時導入全台首座週期性功率調變功能 (FPPM)，為將來大量再生能源併網做準備，強化供電品質的穩定。

另外，為確保儲能系統安全，每個儲能電池貨櫃皆符合功能性安全評估，內部含有消防、偵測、滅火、隔離等系統及設備，貨櫃外也設置消防水霧滅火系統，以因應各種潛在風險。