【量大強漲股整理】矽光子攻勢再起有機會續航嗎?關鍵看甚麼?
鉅亨研報 2024-11-19 18:09
加權指數，今日開高走高，終場上漲 302.26 點，收在 22848.80 點，成交量來到 3551.74 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 106.52 億，投信買超 53.77 億，自營商買超 17.28 億，三大法人買超 177.57 億 ，其中，投信連續兩日買超，累計買超額 84.59 億 ，另外，外資與自營商都由賣轉買
隨著降息的樂觀情緒逐漸消退，投資人轉向等待 (NVDA-US) 輝達財報，傳美國當選總統川普擬為自駕車定法律框架，(TSLA-US)特斯拉強升超 5%，(SMCI-US)美超微暴漲超 13%，因市場預期合規報告將解除下市風險，終場道瓊小跌 55 點，那斯達科與費半分別上漲 0.6% 與 1.1%，川普擬提名提倡石油和天然氣開發的產業高層 Wright 擔任能源部長，標普 11 大板塊中由能源類股領漲，受美股費城半導體指數上漲激勵，(2330-TW)台積電，領軍上攻下，加權指數，今日開高走高，終場上漲 302.26 點，收在 22848.80 點，成交量來到 3551.74 億，今日價量齊揚下，收了紅 K 棒，守穩季線重回五日，上外資投信同步買超台股下，預期在結算及輝達財報發布後將有在上機會! 重點仍是在於【選股】未來持續關注，美國公布 PMI 與密大消費者信心指數。
權值股方面，(2330-TW)台積電，終場上漲 1.46%，收在 1040 元，近期在 AI 晶片需求激增的背景下，積極擴充先進封裝技術的產能，尤其是 CoWoS 封裝技術，除了建設新廠外，台積電還運用現有廠房進行改造以提升產能，根據業界傳聞，台積電已在今年八月中旬決定收購 (3481-TW) 群創位於南科的四廠，並且有可能再收購群創的南科五廠，群創預計會在明年年中將南科五廠的廠房騰空並交給台積電使用，同時其位於竹南的廠房也會租給台積電，儘管這些消息在業界流傳，但台積電和群創都未對外證實此交易，並表示若交易確定，將會正式公告；(2317-TW)鴻海，終場上漲 0.49%，收在 203.5 元，鴻海近日宣布與輝達攜手合作，共同打造下世代的 AI 工廠，這些新工廠將運用輝達的 Omniverse 平台，並結合數位孿生（Digital Twins）技術，以加速工廠的設計、建設與運營流程，鴻海計劃在台灣和墨西哥分別建立這些高科技工廠，輝達表示，隨著其 Blackwell 平台的全面量產，該平台能夠為 AI 運算提供強大的支援，為了應對日益增加的需求，這將有助於其在台灣、墨西哥和美國的設施加速啟動，並比以往更快達到生產規模；(2454-TW)聯發科，終場上漲 3.63%，收在 1285 元，聯發科預計本季營收將介於 1,265 億至 1,345 億元之間，呈現季減 4％至成長 2％的變動範圍。儘管消費性電子需求較為疲軟，聯發科的最新旗艦手機晶片天璣 9400 仍然帶來強勁的營收成長，預期能有效抵消部分季節性需求疲軟的影響。聯發科執行長蔡力行表示，基於第 4 季的良好表現，該公司預計 2024 年美元營收成長率將超過原先預定的中十位數百分比（即 14％至 16％）目標。
強勢股集中在，貨櫃三雄前 3 季獲利佳，(2603-TW) 長榮、突破 2021 年「航海王」熱潮 233 元，創下新高；(2609-TW) 陽明、(2615-TW) 萬海，再創新高，
，散熱股，也動起來，(8996-TW) 高力，近來營收年增率翻正、熱能產品出貨成長帶動，買盤點火向上，上漲 9.95%，亮燈漲停，(3029-TW) 零壹 10 月營收寫同期高，投信點火，上漲 6.82%，(2455-TW) 全新，受惠於 AI 趨勢帶旺資料中心銅轉光需求，400G 發射端 / 接收端及 800G PD 出貨暢旺，WiFi-7 滲透率提升亦將推升 PA 用量，手機 PA 需求亦可望復甦，近期已傳出有急單出現，2025 年手機 PA 可望重回成長軌道，今日大漲逾半根漲停，個股輪動，選股重於選市。
CPO 股 (3081-TW) 聯亞
解禁前一天亮燈漲停!
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