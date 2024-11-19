兆豐金帶頭「抽資」1600萬廣告籲停止非實名制社群廣告 並已備妥打詐3部曲

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-19 16:03

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金融機構打詐硬起來！兆豐金控 (2886-TW) 董事長董瑞斌今 (19) 日上午召開媒體記者會重申，希望金融同業配合停止在非實名社群媒體投放廣告，除八大公股銀率先響應，已有大型民營金控跟進，他呼籲證券投信業加入行列，若截至 11 月底的效果不如預期，會再推出 2.0，直接寫信給 Meta、LINE 及 Google 公司高層道德勸說，進而號召大家「一人一信」來說服平台業者正視詐騙問題，屆時再依成效考慮是否推出 3.0。

媒體詢問身為公股銀龍頭的兆豐董座，為何有從社群媒體廣告著手的靈感，是否身邊親朋好友有被詐騙的經驗，董瑞斌笑說：「有的」，並強調這個想法早在一年前即在醞釀。加上在社群媒體平台投放廣告，常會同時跳出警政單位打詐儀表板的廣告，讓民眾難辨真假而感到困惑，於是決心全面下架非實名制的社群媒體廣告。

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關於打詐三部曲，董瑞斌表示，目前是行動 1.0，雖然八大公股銀率先加入抵制非實名制的社群媒體廣告，但以公股銀龍頭兆豐金來說，董兆豐金控一整年在社群媒體的廣告預算是新台幣 1600 萬元，單獨一家停掉對社群媒體業者來說只是九牛一毛，關鍵在於觀察其他民營銀行何時加入。

董瑞斌雖然身兼銀行公會理事長，但他並未透過這個身份來給予同業壓力，而是私下一一致電各家董座道德勸說，呼籲響應，自 10 月底登高一呼，目前接獲的回應多屬正面，僅部分同業表示廣告合約有違約金成本，需考量風險承擔。整體而言，他希望這一波 1.0 的效果在 11 月底見真章，他竭誠歡迎同業能「起義來歸」，除公股銀 8 家、民營銀行約 20 家，希望所有金融機構聯手，尤其是在社群廣告投放最多的證券投信業，能夠加入打詐行列。

除了金融業的廣告下架，打詐 1.0 是否奏效的另一觀察指標，董瑞斌指出，配合明年打詐四法的正式生效，希望社群媒體能遵循落地的實名制，從源頭來管制，扼阻非實名社群平台淪為詐騙集團的工具，若屆時無法防詐，他將會採取「2.0」，即寫信給各大社群平台直接寫信給 Meta、LINE 及 Google 公司董事長等經營高層，進行道德勸說，進而號召大家「一人一信」來說服平台業者正視詐騙問題，屆時再依成效考慮是否推出 3.0。。