連3紅！Q3製造業產值突破5兆元年增逾10% IC產值年增25.34%創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-19 18:15

‌



受惠 AI、高效能運算及雲端資料服務等需求暢旺，激勵資訊電子產業生產動能強勁，加以消費性電子新品備貨需求增加，經濟部統計處今 (19) 日公布，113 年第 3 季製造業產值 5 兆 167 億元，較上年同季增加 10.34%，連續 3 季正成長。其中積體電路業產值攀升至 1 兆 442 億元，為歷年單季新高，年增 25.34%。

資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季增加 18.11%，其中積體電路業因人工智慧與高效能運算需求熱絡，挹注 12 吋晶圓代工持續增產，產值攀升至 1 兆 442 億元，為歷年單季新高，年增 25.34%，惟面板及其組件業受大尺寸 TFT-LCD 面板需求走弱影響，產值 1,395 億元，年減 4.26%，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業受惠 AI 應用商機擴展，帶動伺服器等產品增產，產值增加至 5,308 億元，續創歷年單季新高，年增 43.46%。

‌



傳統產業方面，化學材料及肥料業、基本金屬業雖受全球景氣復甦步調緩慢，及海外化學品產能開出、低價進口鋼品影響，產量減少，惟受惠產品價格上漲，推升產值分別年增 5.06%、5.25%；機械設備業受惠新興科技應用擴展，帶動半導體生產用設備及零組件持續增產，產值年增 1.39%；汽車及其零件業產值年減 11.16%，主因燃油小型轎車市場需求動能不佳，及汽車零件外銷訂單縮減，惟電動轎車持續增產，抵銷部分減幅。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，113 年第 3 季製造業生產指數 98.95，較上年同季增加 12.96%，連續 3 季正成長。