AI拉動Q2製造業產值連2紅 電腦電子光學年增56.89%創歷年單季新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-19 12:07

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經濟部統計處今 (19) 日指出，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續增溫，推升資訊電子產業生產動能續強，加以部分傳統產業下游需求漸次回溫，以及上年同季比較基數較低，113 年第 2 季製造業產值 4 兆 8,073 億元，較上年同季增加 14.09%，連續 2 季正成長。且電腦電子產品及光學製品產值為創歷年單季新高，積體電路業為歷年同季新高，下半年製造業可望持續成長。

經濟部統計處指出，資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季增加 24.82%，其中積體電路業因人工智慧與高效能運算需求強勁，挹注 12 吋晶圓代工持續增產，產值攀升至 9,707 億元，為歷年同季新高，年增 37.71%，惟面板及其組件業受終端電子產品需求疲弱影響而減產，產值 1,276 億元，年減 5.29%，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業受惠 AI 需求浪潮，帶動伺服器等產品接單暢旺，產值增加至 4,105 億元，創歷年單季新高，年增 56.89%。

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傳統產業方面，隨全球經濟緩步復甦，下游客戶回補庫存增加，加以上年同季比較基數偏低，致化學材料及肥料業、基本金屬業分別年增 11.13%、6.82%；機械設備業受惠半導體產業需求回溫，挹注半導體業者投資動能漸趨積極，產值年增 4.20%；汽車及其零件業則因燃油小型轎車受電動車銷量提升排擠，加以部分汽車零件外銷接單減少，致產值年減 4.26%。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，113 年第 2 季製造業生產指數 92.66，較上年同季增加 14.75%，連續 2 季正成長。