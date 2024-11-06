錯過立馬損失5000元！節能家電節退稅期限僅6個月 經濟部補助申請只到這天

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-06 17:43

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民眾購買能源效率第 1 級或第 2 級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機等節能家電，每台可申請退還減徵貨物稅最高新臺幣 2,000 元，加上經濟部的汰舊換新節能補助 3000 元截至 113 年 12 月 31 日可申請，今年底前購買者共有 5000 元可核退。財政部提醒民眾要注意申請期限，應於購買日（即統一發票或收據記載之交易日期）之次日起 6 個月內，向各地區國稅局提出申請，逾期就不得申請退還。

財政部高雄國稅局表示，近來審理民眾申請購買節能家電退還減徵貨物稅案件，有因逾期申請，以致喪失退稅的權利，該局提醒民眾注意申請期限。該局舉例說明，甲君以 45,000 元購買符合能源效率第 1 級的新冷暖氣機 1 台，取得銷售人開立 113 年 2 月 11 日之統一發票，甲君應自該購買日之次日（即 113 年 2 月 12 日）起算 6 個月，即 113 年 8 月 11 日前向國稅局提出申請退還減徵貨物稅，因該日適逢星期日，以該日之次日為末日；也就是說，甲君最遲應於 113 年 8 月 12 日以前提出申請，惟甲君於 113 年 10 月 10 日始提出申請，已逾 6 個月申請期限，遭該局否准退稅。

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