遠傳響應在宅急症照護計畫 捐贈百套5G遠距醫療在宅急症照護方案
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-19 18:16
遠傳 (4904-TW) 響應健保署「在宅急症照護試辦計畫」，於今 (19) 日舉辦「全民健康在宅急症照護落地暨公益捐贈記者會」，將 100 套價值近 300 萬元的「5G 遠距診療在宅急症照護方案」捐給四大醫療學協會，為基層醫療注入科技量能。
「在宅急症照護試辦計畫」提供居家醫療急症患者、照護機構住民、急診感染症輕症的行動不便民眾等三類病患住院以外的替代服務，減少急診及住院情形，減輕患者與家屬負擔，也能避免院內交叉感染。
遠傳此次捐贈的「5G 遠距診療在宅急症照護方案」包含建置在醫療院所遠距看診所需的虛擬診間平台，以及在宅或照護機構的遠專監測硬體設備，提供基層醫師社區醫療群使用，加速基層醫療院所推動數位醫療服務。
總經理井琪表示，遠傳將研發量能投入 5G「救援者應用」，以 5G 網路結合軟體開發與雲端技術，自主開發 5G 遠距診療平台，將醫療資源送進 15 個縣市、56 個偏鄉，且涵蓋所有衛福部認定的山地離島地區衛生所，並延伸應用於緊急救護、視訊門診及居家長照等場域。
井琪指出，當初開始推動遠距診療，是以資源最不足、最需要醫療服務的地方先推動，因此優先推動偏鄉遠距診療；後來拓展到急救照護，爭取醫療的黃金時間；現在不只是偏鄉有需求，觀察都會區的遠距醫療需求也很高，尤其老人家需要長期照護，遠距診療就是很好的替代方案。
健保署署長石崇良則表示，健保開辦以來，不斷精進居家照護服務模式，希望透過今年試辦的在宅急症照護，讓病患能在熟悉的環境接受完善的醫療照護，達到在地安養的目標。
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