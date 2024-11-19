〈焦點股〉長榮前3季大賺千億元 股價飆出歷史新高

長榮第三季合併營收 1527.89 億元，年增 109.84%，稅後純益 619.13 億元，年增 182.6%，EPS 28.75 元，創單季次高紀錄，僅次於 2022 年第三季，此主要是因中東地緣政治和全球多起主要港口罷工事件等因素，衝擊供應鏈，使海運市況價量齊揚。

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進入第四季後，法人分析，農曆年前海運有望湧現一波拉貨潮，傳出大型海運公司已陸續向客戶通知，12 月 1 日起調漲歐洲線的價格，較上周的 SCFI 的市場價格，有 3-4 成的上漲空間，最高甚至喊到每 TEU(標準 20 呎櫃)3900 美元，每 FEU(標準 40 呎櫃) 則有 6000 美元。