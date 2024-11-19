馬斯克入閣新創大門開 法人看好AI應用加速、獲利帶勁

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-19 11:06

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美國大選後，「川普交易」成為市場主流，比特幣飆漲破 93000 美元，短短一周大漲 3 成；大咖「川粉」特斯拉執行長馬斯克，可望成為川普新生代內閣人選。第一金全球 AI 機器人及自動產業基金經理人張銀成說明，未來 10 年 AI 仍是重要趨勢，加速應用投入擴大商機，AI 技術應遍地開花、自駕、機器人等領域，獲利成長前景可期。

川普勝選後，隨即宣布任命馬斯克領導新成立的「政府效率部」(DOGE)，為政府撙節開支、漸少繁瑣規範、聯邦官僚體系重整等，這些流程優化措施有機會為特斯拉及相關 AI 科技產業上帶來成長助力。根據摩根士丹利 11 月報告指出，特斯拉股價延續勝選行情站上 300 元關卡，下半年漲幅超過 70%，市場目標股價上看 500 美元。

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第一金投信指出，川普贊成減少 AI 監管障礙，助 AI 新創公司發展機會，馬斯克的 xAI 有機會挑戰 OpenAI、Google 等先行者，開發大型語言模型，帶動 AI 科技技術更進一步發展。

隨著新政府的政策調整，美國聯準會的降息步調可能放緩，但降息方向不變，寬鬆貨幣政策有助降低成本、企業獲利改善、帶動需求等，張銀成指出，包括精密機械工具機、手機應用相關 AI 晶片、應用測試等，企業營收與訂單狀況，都開始出現谷底向上的趨勢，訂單的上揚速度雖仍待時間觀察，不過，AI 動能呈現正向發展。

張銀成樂見 AI 發展趨勢，未來較重視的領域以 AI 能帶來降低成本、提升效率的領域，投資主軸鎖定資料處理及 AI 應用等，提供雲端資料處理解決方案的三朵雲亞馬遜的 AWS、Google 的 GCP，及微軟的 Azure 等，業績持續加速成長或維持高速成長，這正歸功於 AI 快速發展的加持。

根據 Bain & Company 預估數據顯示，2027 年全球 AI 市場規模將達 7800 億至 9900 億美元，較 2023 年 1850 億美元，增長超過 5 倍，平均年複合成長率 (CAGR) 高達 40% 至 55%。這波成長主要來自訓練及運作 AI 系統大型資料中心所帶動，同時受惠企業、政府採用 AI、機器人等技術來提升效率。