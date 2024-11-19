台灣大硬科技日登場 AI應用助力企業降本增效

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-19 15:41

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台灣大 (3045-TW) 今 (19) 日舉辦第二屆「D.E.E.P Tech Day 2024」台灣大硬科技日，總經理林之晨表示，台灣大在 AI 領域走得很前面，推出 AI 客服、資安防駭、企業協作三大領域的 9 大 AI 企業解決方案，透過 AI 應用助力企業降本增效。

今年台灣大硬科技日主題以「AI2, Artificial Intelligence X Applicable Immediately，企業即刻 AI 升級」為台灣嚴重落後的 AI 企業應用補上進度，幫助企業快速降本增效，並展示 5 大 AI 硬科技，聚焦客服、資安、企業協作正式發表 9 大的企業應用方案。

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林之晨表示，台灣擁有半導體、伺服器、電腦及手機等硬體基礎設施，是這波「AI 升級時代」的重要受惠者。不過在軟體實力方面，台灣企業必須加速行動，在浪尖上把握 AI 紅利升級的關鍵契機，才能抓住龐大的商機。

林之晨提到，台灣大便透過自身電信與研發實力，推出 AI 客服、資安防駭、企業協作三大領域的 9 大 AI 企業解決方案，希望透過硬科技日將台灣大已經成功測試，且落地執行的 AI 方案帶給企業，幫助企業導入生成式 AI 應用，達到降本增效。

企業服務事業商務長朱曉幸則表示，目前觀察許多企業皆有「AI 焦慮」，今年大多數企業仍處於摸索階段，認為 AI 要真正在企業落地、發酵，大概還需要 1 年的時間。資安方面的落地應用，則在過去一年大爆發，且今年已經有一倍的成長率，預期明年將持續成長。