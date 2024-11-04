觀望美國大選結果 外資小賣17億元 出脫聯電、面板雙虎、海運股

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-04 16:45

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台股今 (4) 日開高走高，在電子權值股帶動下，一度站上 23000 點大關，遭逢月線壓力，遭收盤最後一檔摜壓下殺，收 22965.39 點；今日三大法人合計賣超 37.06 億元，資金觀望美國大選，明顯縮手，其中外資與投信共同賣出聯電，而外資又瞄準多檔 ETF、航運股、面板雙虎等進行出脫。

觀察三大法人動向，今日三大法人合計賣超 37.06 億元，其中外資、自營商同站賣方，外資呈連 4 賣，賣超 17.12 億元，自營商賣超 54.81 億元，自行買賣部分賣超 10.02 億元，避險則為賣超 44.79 億元；而投信獨站買方，呈連 4 買，買超 34.88 億元。

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外資今日主要買超 00929 復華台灣科技優息約 7.7 萬張，而金融股也是主要目標，新光金 2.5 萬張、國泰金 1.5 萬張、中信金約 1.4 萬張、富邦金約 1.1 萬張，凱基金 9261 張，也買超鴻海 1.4 萬張、長榮航 1.1 萬張，00936 台新永續高息中小 9961 張，金寶 9229 張。

外資今日主要以聯電為出脫目標，賣超 2.9 萬張，呈現連 14 賣，也調節多檔 ETF 部位，賣超 00712 復華富時不動產 1.9 萬張、00878 國泰永續高股息 1.7 萬張、00919 群益台灣精選高息 1.4 萬張、也賣出 00637L 元大滬深 300 正 2 9041 張、00945B 凱基美國非投等債 8362 張、00753L 中信中國 50 正 2 7835 張；其餘部分，則賣超航運股，萬海 1.4 萬張、陽明 1.3 萬張，面板雙虎友達 1.3 萬張及群創 6375 張。

投信今日買超對象，多以金融股為主要標的，買超凱基金 4829 張、緯創 4247 張，也買超國泰金 4052 張、中信金 2539 張、兆豐金 1945 張、元大金 1912 張，並買超友達 1,599 張、廣達 1,509、鴻海 1,392、仁寶 1,302 張。