〈鴻海法說〉Q4營收估顯著成長 訂單展望優於前次法說

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-14 19:02

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鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日召開法說會，展望第四季，董事長劉揚偉表示，消費智能產品進入出貨旺季、AI 伺服器出貨較去年跳增下，第四季營收估將顯著季增、年增，全年顯著成長看法不變，但能見度又比 8 月法說時更好。

劉揚偉表示，四大產品領域來看，消費智能產品進入傳統出貨旺季，可望呈現強勁季增，但與去年同期相比，受到地緣政治風險增加等不確定因素干擾需求，年對年估持平，元件及其他產品也同樣季增、年對年持平。

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雲端網路產品則估持平上季，但可望較去年強勁成長，劉揚偉說明，AI 伺服器及通用伺服器雖然第三季出貨基期較高，但第四季可望維持高檔水準，但都將較去年同期強勁成長；網通需求復甦延續，將顯著季增。

電腦終端產品則因第三季返校換機需求，墊高比較基期，加上 PC 市況復甦緩慢，第四季無論季對季、年對年都將呈現衰退，在四大產品中展望相對保守。

全年來看，劉揚偉表示，營收顯著成長看法不變，但訂單展望優於上一次法說，主要是受惠 AI 伺服器需求，雲端網路產品的成長力道又更為強勁，元件與其他產品也是強勁表現。