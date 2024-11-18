大魯閣歡慶中華隊挺進東京巨蛋 打擊場天天免費打

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-18 18:09

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中華隊此次在 2024 世界棒球 12 強賽捷報頻傳，更順利晉級，將前往東京展開更激烈的比賽，將對戰日本、美國等世界級強隊，也激發全台瘋棒球熱潮。

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大魯閣表示，賽事期間，大魯閣棒壘球打擊場已吸引許多球迷造訪，場館人潮明顯提升，並帶動業績成長，為回饋熱血民眾支持，大魯閣再加碼祭出天天免費打活動，與全民一同歡慶台灣棒球的榮耀時刻。

大魯閣說明，即日起至 11 月 22 日，憑大巨蛋 12 強比賽門票，或穿戴棒球元素的顧客，皆可於大魯閣打擊場指定球道免費揮棒暢打。

而大魯閣 Roller186 滑輪場同步歡慶，凡購買指定票種，可加時 1 小時免費滑輪。

為進一步激發全台棒球熱潮，大魯閣推出 APP 專屬免費打擊體驗，只要下載並登入大魯閣 APP，輸入 2024TAIWANNO1，即可免費領取一張打擊體驗券。