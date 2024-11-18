〈日股盤後〉企業財報不佳 日經下挫422點

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-18 16:30

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上週企業財報不佳打擊市場信心，日本股市周一 (18 日) 走低，雖然日元回落帶來支撐，但拋售壓力仍重，日經 225 指數(NKY) 終場下跌 422.06 點或 1.09%，報 38,220.85 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場跌下跌 19.88 點或 0.73%，報 2,691.76 點。

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半導體類股跟隨美股走低，東京威力科創下跌 1.59%，雷泰光電下跌 2.93%；愛德萬測試受到輝達利空消息影響，盤中一度重挫下挫 3.58%，隨後反彈收斂跌幅收跌 0.39%。

電通集團因下修年度獲利目標，股價重摔 10%，拖累日經 225 指數表現，上一個交易日該股已暴跌 15%。