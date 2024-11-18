〈日股盤後〉企業財報不佳 日經下挫422點
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-18 16:30
上週企業財報不佳打擊市場信心，日本股市周一 (18 日) 走低，雖然日元回落帶來支撐，但拋售壓力仍重，日經 225 指數(NKY) 終場下跌 422.06 點或 1.09%，報 38,220.85 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場跌下跌 19.88 點或 0.73%，報 2,691.76 點。
半導體類股跟隨美股走低，東京威力科創下跌 1.59%，雷泰光電下跌 2.93%；愛德萬測試受到輝達利空消息影響，盤中一度重挫下挫 3.58%，隨後反彈收斂跌幅收跌 0.39%。
電通集團因下修年度獲利目標，股價重摔 10%，拖累日經 225 指數表現，上一個交易日該股已暴跌 15%。
消息方面，日本央行總裁植田和男表示，對下次升息的時機保持開放態度，重申一旦經濟活動和物價的預期得以實現，將繼續提高政策利率。
- 遊學是年輕人的專利？ 壯世代遊學團正夯！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 把握日元甜甜價！日企拚轉骨 喜迎日股三級跳 這類型選股讓投資升級
- 信用風險炸彈！日產汽車將面臨56億美元債務到期
- 植田暗示對日本央行升息時機持謹慎態度 日元走弱
- 〈日股盤後〉石破政府計畫推刺激政策 日經翻紅
下一篇