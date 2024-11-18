〈陸股盤後〉市場評估習近平會拜登 三大指數同步走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-18 16:30

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中國 A 股市場三大指數周一（18 日）收盤同步走低，投資人評估美國總統拜登在亞太經濟合作組織峰會 （APEC）場邊與中國國家主席習近平會面、中國證監會主席吳清宣布要加快推動新一輪全面深化資本市場改革開放的消息。

滬指周一收盤跌 0.21% 報 3,323.85 點，深證成指大跌 1.91% 報 10,544.02 點，創業板指重挫 2.35% 報 2,190.95 點。滬深北三市成交額合計人民幣 1.7964 兆元。

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軟體、半導體、媒體、軍工類股下挫，券商、醫藥、釀酒、汽車族群走低，銀行、煤炭、電力、保險、房地產類股拉升。

拜登上周六在 APEC 場邊與習近平會面，這是雙方以元首身分最後一次交手，兩人都將美中關係描述為全世界最重要的關係，如果兩國不謹慎管理，全球可能很快就會陷入衝突。

在最後一次會面中，習近平告訴拜登，在準總統川普準備重掌白宮之際，中國「已準備好與新政府合作」。

習近平沒直接提及川普的名字，但他似乎表達了擔憂，也就是川普在競選過程中的保護主義言論，可能會讓美中關係陷入另一個低谷。

《南華早報》指出，亞洲協會（Asia Society）政策研究所中國分析中心資深研究員 Philippe Le Corre 表示，拜登與習近平上周六在秘魯 APEC 會議場邊見面，可能有助於緩解投資人對美中關係緊張的擔憂。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）東亞研究室資深研究員孫韻（Yun Sun）認為，北京希望藉此向下一任美國總統傳達一個訊息：中國期待與下一屆政府保持穩定的關係。

中國外交學院副院長高飛則說：「從中國的角度來講，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，此次會晤表明我們沒有放棄這種努力。同時，也向下屆美國政府傳遞一個信號，無論美國政府如何改變，中國推動同美國相互尊重、和平共處、合作共贏的大原則大方向不會變。」

另據《CNN》報導，一名美國政府高階官員說：「俄羅斯、台海、南海和網路是下一屆政府需要仔細考慮的領域，美中兩國在這些領域出現明顯政策分歧，我不認為這種分歧會消失。」

此外，吳清周一釋出利多，但他並未提振投資人的信心。

他在香港交易所互聯互通十周年高峰論壇致辭時表示，正加快推動新一輪全面深化資本市場改革開放，在市場開放、跨境投融資便利化等方面，將推出更多務實舉措。