黃崇仁：不擔心川普當選 台灣靠科技業護體會繼續往前走
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-15 20:27
晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 董事長黃崇仁今 (15) 日獲頒台灣大學傑出校友，受訪時表示，不擔心川普當選對台灣的影響，台灣經過眾多變化仍屹立不搖，現在已是全世界科技產業仰賴的對象，未來也會繼續往前走。
黃崇仁表示，台灣自前總統蔣經國以來，已經歷 5 位總統，中國也換了 4、5 名領導人，美國也換了這麼多的總統，最嚴重的危機是當年卡特總統和台灣斷交，但 50 年來台灣始終一路成長，因此不用擔心。
不過，黃崇仁認為，台灣要懂得保護自己，而不是只看美國要給台灣什麼，台灣仍要靠自己，如過去幾十年來科技的發展成果就是最好的保護，強調要把國家看得更有前途，不要看衰。
黃崇仁觀察，台灣是很特別的地方，現在變成全世界科技產業或半導體的重鎮，沒有台灣的零件就做不出來，除了台積電以外，如伺服器、散熱、基板等，這些小零組件對台灣而言也都是一種「護國神山」，沒有這些，電子裝置統統動不了，因為只有台灣做得出來，全世界沒有人能做。
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