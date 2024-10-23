外資轉賣78億元 賣超成熟製程代工廠聯電與力積電共3.2萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-23 17:12

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台股今 (23) 日開低走低，終場下挫 200 點，收在 23,334 點，摜破五日線，外資由買轉賣，除了持續調節金控股，也瞄準成熟製程的晶圓代工業者進行提款，包括力積電與聯電兩家合計超過 3.2 萬張。

三大法人合計賣超 147.93 億元，外資與投信皆有買轉賣，分別調節 78.93 億元、1.63 億元，自營商賣超 67.37 億，已連三賣；期貨方面，外資加碼空單，未平倉空單口數增至 36,095 口。

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外資買超持續青睞新光金 (2888-TW)，也看好陽明 (2609-TW)、一詮(2486-TW)、東捷(8604-TW)、映泰(2399-TW) 等個股，加碼張數約 4 至 6 千張，其他如中國相關 ETF 也獲回補，包括中信中國 50 正 2(00753L-TW)、富邦恒生國企正 2(00665L-TW) 等。