外資轉賣78億元 賣超成熟製程代工廠聯電與力積電共3.2萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-23 17:12
台股今 (23) 日開低走低，終場下挫 200 點，收在 23,334 點，摜破五日線，外資由買轉賣，除了持續調節金控股，也瞄準成熟製程的晶圓代工業者進行提款，包括力積電與聯電兩家合計超過 3.2 萬張。
三大法人合計賣超 147.93 億元，外資與投信皆有買轉賣，分別調節 78.93 億元、1.63 億元，自營商賣超 67.37 億，已連三賣；期貨方面，外資加碼空單，未平倉空單口數增至 36,095 口。
觀察外資賣超對象，主要瞄準金控族群與成熟製程晶圓代工廠，其中，台新金 (2887-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW) 與兆豐金 (2886-TW)，賣超合計超過 4 萬張，另外，力積電 (6770-TW) 儘管昨日法說釋出新策略，但仍遭調節 1 萬張，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 也遭賣 2.2 萬張。
外資買超持續青睞新光金 (2888-TW)，也看好陽明 (2609-TW)、一詮(2486-TW)、東捷(8604-TW)、映泰(2399-TW) 等個股，加碼張數約 4 至 6 千張，其他如中國相關 ETF 也獲回補，包括中信中國 50 正 2(00753L-TW)、富邦恒生國企正 2(00665L-TW) 等。
投信與自營商也雙雙調節成熟製程代工業者，自營商賣超世界 (5347-TW) 逾 1 千張，投信也大賣聯電 5 千張。
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