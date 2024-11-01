力積電Fab IP頭款入袋 中介層預計年底前出貨

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-01 11:56

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力積電 (6770-TW) 今 (1) 日宣布，隨著台、印合作建置 12 吋晶圓廠計畫正式啟動，公司已收到塔塔集團支付的 Fab IP 第一期款項，新廠設計作業將積極推進。同時，通過客戶驗證的高容值中介層 (Interposer) 也將量產交貨。

力積電表示，印度塔塔微電子公司已根據雙方議定的 Fab IP 合約，將第一期款匯入公司帳戶，公司也陸續派遣晶圓廠負責設計、建設的工程團隊前往印度孟買塔塔微電子、古吉拉特邦的多雷拉科學園區，開始與塔塔集團的半導體團隊對接，展開印度第一座 12 吋晶圓廠的設計以及建廠現址的實地勘察。

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由於塔塔集團已宣稱計畫於 2026 年完成 12 吋晶圓廠的建設並投入量產，為配合這項積極的建廠時程，力積電將與塔塔微電子緊密合作，除派遣專業團隊前往多雷拉廠區現地指導，也將在該公司銅鑼新廠設置專區，協助培訓塔塔微電子來台的員工，以加速後續技術移轉、塔塔晶圓廠運營等作業。

力積電指出，隨著印度新廠建設如火如荼推動，該公司也將根據合約載明的工程節點，分期收取相應的專業顧問、服務以及技術移轉費用，甫收到的第一期簽約金就是力積電 Fab IP 業務落實開展的重要里程碑，未來印度 12 吋晶圓廠的專案將為該公司帶來總額新台幣 200 億元以上的獲利。

另一方面，力積電也透露，由於國際大型科技公司積極建置 AI 算力，該公司客製化的高容值中介層在通過客戶驗證後已進入備貨階段，將於今年底開始量產出貨。