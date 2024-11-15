鴻海旗下富智康車載裝置TCU 取得德凱ASPICE CL2級認證

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-15 20:29

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鴻海 (2317-TW) 旗下富智康 (FIH) 今 (15) 日宣布，車載資通訊控制單元 (Telematics Control Units, TCU) 獲 DEKRA 德凱頒發的 ASPICE CL2 級認證，汽車軟硬體開發流程已達國際先進水平。

Automotive SPICE (Automotive Software Process Improvement and Capability Determination, ASPICE) 是全球汽車行業廣泛採用的重要標準，旨在評估和提升汽車軟硬體與系統開發的流程能力和品質。

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目前愈來愈多的車廠及供應商將 ASPICE 作為對於軟硬體開發團隊研發能力的評價標準，是企業進入汽車製造商供應鏈的關鍵門檻之一。

富智康本次實體車載裝置 TCU 專案層級，通過 ASPICE 3.1 版本認證，該版本為當前汽車產業廣泛採用的軟硬體開發標準，不僅對產品的安全性、可靠性和運行效率提出嚴格要求，更強調軟硬體開發流程的規範化和標準化。

通過此一認證不僅證明富智康在 TCU 產品的軟硬體開發上已達國際認可的專業水準，也大幅提升其在全球車用電子市場上的競爭優勢。