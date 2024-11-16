〈財報〉走出低谷！螞蟻集團Q2獲利猛增近兩倍

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-16 02:30

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根據外媒周五 (15 日) 報導，螞蟻集團 (Ant Group) 在截至 6 月 30 日當季的獲利猛增 193% 至人民幣 75.9 億元(合 10.5 億美元)，扭轉長達一年的下滑頹勢，顯示這家金融科技公司從中國政府的打壓中重新站穩腳跟。

外媒根據阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 稍早公布的財報估算，螞蟻集團替持有其三分之一股權的阿里巴巴貢獻近人民幣 24.8 億元 (合 3.43 億美元) 的潤利。該公司亮眼的獲利表現完全輾壓截至 3 月 30 日該季下滑 10% 的黯淡成績。

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對上述消息，螞蟻集團拒絕置評。這家金融科技公司財報公布晚阿里巴巴一季。

另外該公司今年 3 月對其業務進行全面改革，為國際、資料庫和數位技術部門設立獨立董事會，為未來的分拆鋪平道路，與此同時還一直在擴大海外業務，以抵消國內成長放緩的影響。

有知情人士曾在 9 月透露，為向海外擴張，螞蟻集團籌集 65 億美元貸款，替同樣規模的離岸信貸額度進行再融資。

螞蟻集團的國際業務一直在建立以區塊鏈技術為基礎的財務管理平台 Whale。此外，該公司還與新加坡星展集團 (DBS Group Holdings Ltd.) 合作，啟動一個國庫代幣試營運計畫，以提高銀行帳戶之間資金流動的效率。

不只如此，螞蟻集團該還在人工智慧 (AI) 領域取得一些進展。該公司推出了一系列服務，包括一款名為生活管家的應用程式「支小宝」，幫助用戶訂餐、叫計程車，並在其行動支付應用程式支付寶中使用其他功能。