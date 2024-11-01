櫃買走過30年！董座簡立忠：成功協助逾2500家企業走進資本市場

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-01 20:41

‌



為慶祝成立 30 週年，櫃買中心今 (1) 日舉行「30 週年感恩茶會暨頒獎典禮」，現場近 200 位來賓，包括主管機關金管會、證券期貨周邊單位、證券商公會、期貨商公會及投信投顧等三大公會、上櫃公司、證券商、會計師事務所及投信業者，共同見證櫃買中心的發展歷程及卓越成果。

金管會副主委陳彥良致詞時提到，櫃買中心是我國資本市場的重要支柱，自民國 83 年成立以來，就持續透過股票和債券兩個最核心的業務，扶植企業成長、協助產業創新、推動經濟成長。金管會目前積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，櫃買中心也扮演非常重要的角色。

‌



陳彥良期許企業在業務不斷拓展的同時，也能兼顧保護環境、善待職工及透過完善的公司治理，來實現友善環境、社會公義、永續發展的目標，達到企業獲利與社會獲益的共好局面。

櫃買中心董事長簡立忠表示，在接任櫃買董事長之前已擔任董事多年，能參與櫃買市場之成長與蛻變，感到與有榮焉。櫃買多層次股票市場是中小微型及新創企業進入資本市場的最佳選擇，債券市場則協助許多企業有效籌資，也促進我國永續金融發展。

簡立忠進一步提到，櫃買中心 30 年來已成功協助超過 2,500 家公司進入資本市場，此項成就被世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所。未來櫃買中心將秉持一貫的服務與創新精神，對於中小微創新企業及核心戰略產業，持續利用多層次股票市場架構，攜手各產業的上市、上櫃公司、證券承銷商、會計師、創投公會及私募公會等以及經濟部、數發部、國發基金等政府單位，共同投注更多的心力與協助，扶植企業成長茁壯。並精進永續發展債券市場，引導資金投入公共建設、社會扶助及永續轉型，配合政策打造臺灣成為「亞洲資產管理中心」的願景，協助企業及政府強化永續競爭力。

本次 30 週年感恩茶會結合舉辦感恩三十頒獎典禮，以肯定對櫃買市場貢獻卓越之績優上櫃公司及中介機構，亦感謝其多年來持續支持。本次感恩三十頒獎典禮對上櫃公司計頒發「上櫃市值貢獻獎」、「上櫃幸福企業獎」、「上櫃領航治理獎」、「多層次扶持成長典範獎」、「上櫃中堅夥伴獎」及「上櫃資深掛牌獎」等六大獎項；對證券商、會計師事務所及投信公司計頒發「證券商櫃買股票貢獻獎」、「證券商永續債券績效獎」、「中小微企業扶植獎」及「上櫃 ETF 發行獎」等四大獎項。現場邀請金管會副主委陳彥良及證期局局長張振山蒞臨頒獎，櫃買家族齊聚共度榮耀時刻，典禮氣氛熱絡。

櫃買 30 週年感恩茶會暨頒獎典禮另一個活動高潮，則是感恩與回顧。櫃買市場在主管機關的支持，證券商、投信公司、會計師及上櫃、興櫃公司等不同領域之先進的協助，還有櫃買中心歷任首長的領導下，才能創造今日之成果。因此，由簡立忠代表全體同仁，向歷任首長獻禮致意，除表達感謝其對櫃買市場之貢獻外，更以此象徵責任與經驗之傳承。

簡立忠期許，櫃買中心滿 30 歲已打下深厚根基，未來面對金融市場快速變化及全球淨零挑戰，櫃買中心將以更彈性靈活的思維，持續優化股債市場，為我國資本市場永續發展打拼。