中鋼12月內銷開平高盤 亞洲鋼價盤整後可望向上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-15 18:59

‌



中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 12 月內銷盤價，雖然總體信心緩步回升，但全球鋼市強弱互現，加上近期匯率與原物料價格波動劇烈，考量製造業景氣與終端消費復甦尚需時間，復以年末時節客戶多傾向降低庫存因應，因此決議 12 月以平高盤開出，熱軋、冷軋等大宗底材每公噸漲 300 元。

‌



全球經濟展望穩健，OECD 上修今年全球 GDP 成長率可達 3.2%；台灣經濟展現韌性，加上美歐進入降息循環，有望刺激消費與投資，進而提振台灣出口動能，台經院預測 2025 年台灣經濟表現「內穩外溫」，經濟成長率將達 3.15%。

鋼鐵需求來看，中國大陸經濟刺激政策效應逐步顯現，國統局公布十月份中國製造業 PMI 上升 0.3 來到 50.1，睽違 6 個月重返擴張區間。美國內需消費動能穩健，第三季消費者支出成長率由前季的 2.8% 增加至 3.7%；台灣 9 月工業生產指數維持連續 7 個月正成長，相關製造業活動穩定增長。

鋼鐵供給方面，世界鋼鐵協會 (worldsteel) 統計今年 9 月單月全球粗鋼產量年減 4.7%，降至 1.436 億噸，中國大陸 9 月產量年減 6.1% 降至 7707 萬噸，中鋼協統計 11 月上旬鋼材社會庫存降至 819.9 萬噸，月減 10.1%、年減 17.0%，且進入秋冬季空汙環保限產時期，全球鋼鐵供給趨緊態勢不變。

原料來看，受中國利多政策支撐，鐵礦砂與煤礦分別維持每公噸 100-110 美元與 200-210 美元水準，煉鋼成本維持相對高檔；鋼鐵行情方面，中國大陸流通行情上個月受政策激勵大幅拉漲後適度回檔修正，寶武、鞍本 12 月平板類產品以平盤開出，亞洲鋼價盤整後或有向上契機。

歐洲鋼廠提漲鋼價態度明確，明年第一季交期熱軋報價較今年 12 月交期價格高每公噸 50 美元以上，美國鋼廠於 10 底提漲熱軋每短噸 20-30 美元 (約每公噸 22-33 美元)，未來製造業回流美國後續漲格局可期。